«Сам Бог велел»: теща плетет сети ради зятя, который из Свердловской области ушел на СВО

Теща плетет сети ради зятя, который из Свердловской области ушел на СВО

01 марта 2025 в 10:38 Размер текста - 17 +

Женщина переживает за своего зятя и других российских бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионерка из Ревды начала плести маскировочные сети и готовить армейские супы ради зятя, который ушел на СВО. Тещины гостинцы ему и другим бойцам отправляют прямо «за ленту». О том, как женщина объединилась с другими свердловчанками ради помощи фронту, — в заметке URA.RU. Людмила Владимировна очень переживает за безопасность своего зятя, поэтому имена всех членов ее семьи изменены. Вторая причина, по которой 67-летняя женщина не хочет светиться — скромность. «У нас все стараются ради ребят, не только я. Многие делают намного больше, вот про них и пишите», — говорит она. Родным было тяжело отпускать Олега, но они приняли его выбор (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ее зятем Олег стал год назад. Он с детства сирота: его было 11 лет, когда умерла мама, и мальчик попал в детдом. Закончил школу, учился в колледже, работал, скитался по углам — своего жилья у Олега не было. Все изменилось, когда он встретил Лену, у которой уже были дети от первого брака. Парень и девушка влюбились, поженились, так у Олега появилась своя настоящая семья. Теща Людмила полюбила его как родного сына. «В армии он не служил, потому что у него прописки не было, ему повестки некуда было отправить. А после свадьбы он у нас прописался, пришел в военкомат, и ему предложили контракт на СВО. Олег согласился. Лена, конечно, ревела, я тоже переживала, но ничего не поделаешь: так он решил», — вспоминает Людмила. Солдаты с удовольствием едят «тещины» каши и супы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он ушел на фронт год назад, в феврале. Тогда Людмила уже немного помогала ревдинским волонтерам плести маскировочные сети, но после ухода зятя ее усилия удвоились в разы. «Олежка ушел, мне сам Бог велел помогать», — объясняет она. Кроме сетей она помогает готовить для солдат домашние каши и супы, которые им отправляют на фронт. Пожилая женщина чистит, режет и сушит овощи, потом их фасуют в пакеты и отвозят «за ленточку». Они просты в приготовлении, сытны, полезны и вкусны. Десять тонн такой гуманитарки отправили в конце прошлого года, скоро в зону СВО поедет новый груз. «Мне нравится, что мы не просто отправляем помощь, а она попадает нашим ревдинским мальчишкам, в том числе и Олегу. Конечно, он не сам все ест, там четыре батареи. Все ребята наши супчики кушают», — говорит пенсионерка. У Олега всегда с собой иконка, которую ему подарила теща перед отправкой. Людмила верит, что она помогает артиллеристу в боях. А он верит, что оберег поможет ему преодолеть все препятствия и вернуться домой, к своим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Ревды начала плести маскировочные сети и готовить армейские супы ради зятя, который ушел на СВО. Тещины гостинцы ему и другим бойцам отправляют прямо «за ленту». О том, как женщина объединилась с другими свердловчанками ради помощи фронту, — в заметке URA.RU. Людмила Владимировна очень переживает за безопасность своего зятя, поэтому имена всех членов ее семьи изменены. Вторая причина, по которой 67-летняя женщина не хочет светиться — скромность. «У нас все стараются ради ребят, не только я. Многие делают намного больше, вот про них и пишите», — говорит она. Ее зятем Олег стал год назад. Он с детства сирота: его было 11 лет, когда умерла мама, и мальчик попал в детдом. Закончил школу, учился в колледже, работал, скитался по углам — своего жилья у Олега не было. Все изменилось, когда он встретил Лену, у которой уже были дети от первого брака. Парень и девушка влюбились, поженились, так у Олега появилась своя настоящая семья. Теща Людмила полюбила его как родного сына. «В армии он не служил, потому что у него прописки не было, ему повестки некуда было отправить. А после свадьбы он у нас прописался, пришел в военкомат, и ему предложили контракт на СВО. Олег согласился. Лена, конечно, ревела, я тоже переживала, но ничего не поделаешь: так он решил», — вспоминает Людмила. Он ушел на фронт год назад, в феврале. Тогда Людмила уже немного помогала ревдинским волонтерам плести маскировочные сети, но после ухода зятя ее усилия удвоились в разы. «Олежка ушел, мне сам Бог велел помогать», — объясняет она. Кроме сетей она помогает готовить для солдат домашние каши и супы, которые им отправляют на фронт. Пожилая женщина чистит, режет и сушит овощи, потом их фасуют в пакеты и отвозят «за ленточку». Они просты в приготовлении, сытны, полезны и вкусны. Десять тонн такой гуманитарки отправили в конце прошлого года, скоро в зону СВО поедет новый груз. «Мне нравится, что мы не просто отправляем помощь, а она попадает нашим ревдинским мальчишкам, в том числе и Олегу. Конечно, он не сам все ест, там четыре батареи. Все ребята наши супчики кушают», — говорит пенсионерка. У Олега всегда с собой иконка, которую ему подарила теща перед отправкой. Людмила верит, что она помогает артиллеристу в боях. А он верит, что оберег поможет ему преодолеть все препятствия и вернуться домой, к своим.