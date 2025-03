Были времена Limp Bizkit и Джареда Лето: какие легенды отжигали в екатеринбургском «Уральце». Фото

В Екатеринбург с концертами приезжали Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars и Placebo

01 марта 2025 в 09:41 Размер текста - 17 +

Фред Дерст из Limp Bizkit даже успел заглянуть в одну из школ Екатеринбурга Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Хоккейный клуб «Автомобилист» сыграл последнюю игру на КРК «Уралец» перед переездом на новую «УГМК-Арену». Но помимо спортивных состязаний площадка иногда служила сценой для легендарных артистов. URA.RU решило вспомнить, какие звезды собирали толпы на арене. Scorpions, 21 апреля 2012 года Немецкая группа приехала в Екатеринбург с прощальным туром. Для своих гастролей музыканты арендовали два самолета: для технического персонала и оборудования, а райдер оказался расписан на 60 страниц. В день концерта люди стояли на входе в «Уралец» около часа — настолько много было желающих послушать Scorpions вживую. Ожидание продолжилось и внутри: шоу задержали на полтора часа, 20 минут из которых на разогреве играла группа Never Opened Doors. Грандиозное шоу длилось около двух часов, 90% времени со сцены звучали хиты, которые вместе с командой пел весь зал. В свободное время Scorpions успели посетить Храм-на-Крови, подняться на колокольню и позвонить в колокола. Несмотря на то, что тур был прощальным, группа побывала в «Уральце» еще дважды — в 2014 и 2015 годах. Тогда организаторы шутили, что Scorpions находятся в такой отличной музыкальной форме, что «с ними можно прощаться и два, и три раза». Мэрилин Мэнсон, 15 и 16 декабря 2012 года Скандальный артист давал два концерта подряд в рамках мирового тура Born Villain Hey World Tour. Шоу уральцам запомнилось тем, что Мэнсон бегал на четвереньках по сцене, надевал на себя рясу Папы Римского, кричал с трибуны, рвал Библию и промокал лоб Священным Писанием. В первый день выступление посетило около 10 тысяч человек, во второй — примерно три тысячи. Несмотря на эпатажное поведение на ледовой арене, певец показался фанатам скромным и добрым. В 2012 году встретиться с музыкантом мог любой желающий, но за 6 тысяч рублей. Мэнсон сидел в специальной палатке, куда запускали по пять человек. Внутри рокер раздавал автографы, фотографировался, жал руки и мило благодарил пришедших. Екатеринбург музыканта не впечатлил: он не стал гулять по нему, а лишь перемещался между концертной площадкой и гостиницей. Limp Bizkit, 20 ноября 2013 года На концерт люди съезжались из соседних областей, все ради того, чтобы воочию увидеть и услышать легендарную рэп-рок-группу. Limp Bizkit сотрясали стены «Уральца» хитами Rollin и Gold Cobra, а также исполняли песни групп Nirvana и Suicidal Tendencies. Особенно поклонникам запомнилась выходка солиста Фреда Дерста, который много говорил по-русски, признавался в любви к России и даже выбежал на сцену в шапке-ушанке, но ее он потом сменил на свою любимую красную кепку. Группа вернулась в Екатеринбург и в 2015 году. По признанию фанатов, концерт превзошел шоу двухгодичной давности, хотя за несколько дней до было продано лишь 50% билетов. На деле зал ледовой арены был забит полностью, а над головами екатеринбуржцев и гостей города летал квадрокоптер. Дерст говорил, что в туре он старался побольше снимать Россию — людей и города, чтобы потом сделать из этого фильмы. Кстати, солист во время второй поездки заглянул в гости в школу №63. Placebo, 11 июня 2014 года Британская группа приезжала на Урал с презентацией альбома Loud Like Love. Екатеринбург стал одним из десяти российских городов. Те, кто побывал на их концерте в КРК, говорят, что артисты оказались одними из самых педантичных звезд: они вышли к публике в заявленные 20:00. Концерт шел почти два часа, в основном со сцены звучали песни с новой пластинки, хотя не обошлось и без легендарных композиций Meds и Every You, Every Me. При этом Placebo постарались удивить фанатов: сыграли старые хиты в новых аранжировках. 30 Seconds to Mars, 13 июля 2014 года Еще одна легендарная группа выступила в стенах «Уральца» 11 лет назад. Увидеть Джареда Лето и его команду можно было всего за 2000—6000 рублей. Как признавалась одна из фанаток, такого полного зала, как в тот вечер, не было ни на Placebo, ни на Prodigy, ни на Limp Bizkit. Фанаты кричали весь концерт, пока группа размахивалась российским флагом, общалась по-русски с залом, а кому-то даже повезло оказаться в объятиях Лето. По рассказам поклонников, которые были на шоу, одна девушка из зала провела весь концерт на сцене. После команда увела ее с собой за кулисы. Макс Корж, 1 декабря 2018 года Желающих оторваться под песни белорусского певца было множество: весь зал был забит фанатами. Почти два часа подряд молодые люди и девушки в олимпийках прыгали под надувными игрушками и водой, которую команда Коржа разливала из бутылок со сцены. Несмотря на веселье, масштабную вечеринку со слэмом прервали сами поклонники: кто-то в толпе зажег фаер. Из-за этого в «Уральце» началось задымление, и последние песни музыканты отыграли в дымовой завесе, а после всех эвакуировали. Макс Корж планировал приехать еще раз, но после начала СВО стадионный концерт каждый год переносится.

