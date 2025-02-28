28 февраля 2025

В Екатеринбурге пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение девушки неизвестно с 26 февраля (архивное фото)
Местоположение девушки неизвестно с 26 февраля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 16-летняя Надежда Бородина. Ее местоположение неизвестно с 26 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Бородина Надежда 16 лет. Место пропажи: город Екатеринбург, район Уралмаш», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Нади — 164 сантиметра, имеет среднее телосложение. Волосы темные, ниже плеч, глаза темно-синие. На момент пропажи была одета в широкие джинсы светло-голубого цвета, укороченную куртку черного цвета с капюшоном и ботинки белого цвета в серую полоску. С собой была женская сумка темно-бордового цвета.

Розыском занимается ОП №15 УМВД России по городу Екатеринбург. Все, кто видел девочки или может дать ее местоположение, обращайтесь по номеру 8 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда 8-900-044-02-20.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 16-летняя Надежда Бородина. Ее местоположение неизвестно с 26 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Бородина Надежда 16 лет. Место пропажи: город Екатеринбург, район Уралмаш», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Нади — 164 сантиметра, имеет среднее телосложение. Волосы темные, ниже плеч, глаза темно-синие. На момент пропажи была одета в широкие джинсы светло-голубого цвета, укороченную куртку черного цвета с капюшоном и ботинки белого цвета в серую полоску. С собой была женская сумка темно-бордового цвета. Розыском занимается ОП №15 УМВД России по городу Екатеринбург. Все, кто видел девочки или может дать ее местоположение, обращайтесь по номеру 8 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда 8-900-044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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