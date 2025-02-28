В Екатеринбурге пропала 16-летняя Надежда Бородина. Ее местоположение неизвестно с 26 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Бородина Надежда 16 лет. Место пропажи: город Екатеринбург, район Уралмаш», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Нади — 164 сантиметра, имеет среднее телосложение. Волосы темные, ниже плеч, глаза темно-синие. На момент пропажи была одета в широкие джинсы светло-голубого цвета, укороченную куртку черного цвета с капюшоном и ботинки белого цвета в серую полоску. С собой была женская сумка темно-бордового цвета.
Розыском занимается ОП №15 УМВД России по городу Екатеринбург. Все, кто видел девочки или может дать ее местоположение, обращайтесь по номеру 8 (343) 356-42-15 или на горячую линию поискового отряда 8-900-044-02-20.
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