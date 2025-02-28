Пострадавшего увезла реанимация
В Екатеринбурге на улице Предельной (поселок Совхозный) машина сбила жителя. На месте работает полиция, также приезжал реанимобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Сбили человека на Предельной, подробности неизвестны. Реанимация уехала только, ДПС на месте», — передает слова Надежды telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
На ул. Предельной сбили человека
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