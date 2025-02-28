28 февраля 2025

Екатеринбуржца сбила машина, приезжала реанимация. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего увезла реанимация
Пострадавшего увезла реанимация Фото:

В Екатеринбурге на улице Предельной (поселок Совхозный) машина сбила жителя. На месте работает полиция, также приезжал реанимобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сбили человека на Предельной, подробности неизвестны. Реанимация уехала только, ДПС на месте», — передает слова Надежды telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

На ул. Предельной сбили человека
На ул. Предельной сбили человека
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Предельной (поселок Совхозный) машина сбила жителя. На месте работает полиция, также приезжал реанимобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Сбили человека на Предельной, подробности неизвестны. Реанимация уехала только, ДПС на месте», — передает слова Надежды telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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