Свердловчане пожаловались на соседа, пытавшегося устроить теракт в доме

Мужчина намерено открыл газ и поджег мебель в квартире, считают жители Ревды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ревды (Свердловская область) пожаловались на соседа, который якобы планировал совершить теракт 16 мая в доме на улице Павла Зыкина, 16. По данным из коллективного письма жильцов дома (есть в распоряжении URA.RU) свердловчанин открыл газ в квартире, поджег мебель и покинул дом. Крупного ЧП удалось избежать из-за вовремя прибывших спасателей.

«В вечернее время 16 мая мужчина перерезал газовую трубку, закрыл все окна у себя в квартире, а также перекрыл вентиляцию, так, чтобы газ стал накапливаться в его кухне, затем закрыл дверь между кухней и комнатой, после чего в комнате поджег свою мебель. <…> Таким образом, свердловчанин сделал все для того, чтобы газ накопился в кухне, а затем, когда огонь разошелся бы по квартире, произошел взрыв», — написали жители дома в коллективном письме.

После инцидента свердловчане обратились в Следственный комитет по Ревде с коллективным письмом. Там, по данным жильцов дома, посоветовали обратиться в суд. Однако теперь свердловчане опасаются, что сосед вновь якобы устроит подобное.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.