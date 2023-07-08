Россиянам объяснили, кто имеет право на ежемесячные выплаты за первого ребенка

Минтруд: семьям с детьми положены выплаты, если доход родителя меньше двукратного прожиточного минимума

09 июля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

На выплаты имеют право семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума Фото: Московец Илья © URA.RU В России с 9 июля вступили в силу новые правила назначения детских выплат. Условия для получения средств прописаны в приказе Минтруда. «С заявлением о назначении выплаты могут обратиться гражданки России, постоянно проживающие на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 год, а также имеет российское гражданство. Если же мама ребенка умерла или лишена родительских прав, за материальной помощью может обратиться отец, усыновитель или опекун», — прописано в приказе Минтруда от 25 января 2023 № 40н, который вступил в силу 9 июля. При этом на ежемесячную выплату имеет право только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, действующий в регионе. Заявление на получение выплаты можно подать в течение трех лет после рождения ребенка. Если обратиться за выплатой до полугода со дня рождения ребенка, то сумму начислят с первого месяца его появления на свет. Если позднее, то только с месяца обращения. Сумма выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе проживания. Заявление можно подать в территориальный орган Фонда социального страхования лично, через МФЦ или портал госуслуг. Решение о назначении выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней. Ранее сообщалось о льготах в России, которые мало кто знает. В частности, родители первоклассников и пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату от работодателя, если он участвует в программе соцподдержки работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с 9 июля вступили в силу новые правила назначения детских выплат. Условия для получения средств прописаны в приказе Минтруда. «С заявлением о назначении выплаты могут обратиться гражданки России, постоянно проживающие на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 год, а также имеет российское гражданство. Если же мама ребенка умерла или лишена родительских прав, за материальной помощью может обратиться отец, усыновитель или опекун», — прописано в приказе Минтруда от 25 января 2023 № 40н, который вступил в силу 9 июля. При этом на ежемесячную выплату имеет право только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, действующий в регионе. Заявление на получение выплаты можно подать в течение трех лет после рождения ребенка. Если обратиться за выплатой до полугода со дня рождения ребенка, то сумму начислят с первого месяца его появления на свет. Если позднее, то только с месяца обращения. Сумма выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе проживания. Заявление можно подать в территориальный орган Фонда социального страхования лично, через МФЦ или портал госуслуг. Решение о назначении выплаты будет принято в течение 10 рабочих дней. Ранее сообщалось о льготах в России, которые мало кто знает. В частности, родители первоклассников и пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату от работодателя, если он участвует в программе соцподдержки работников.