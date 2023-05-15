Bayer хочет запретить пермскому производителю продажу лекарства от COVID-19

Препарат пермского производителя используют при лечении COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одна из структур немецкой фармацевтической компании Bayer обратилась с иском к производителю лекарств «Медисорб» из Перми. В судебных документах указано, что причиной спора стало наименование, которое защищено патентом.

«Компания „Медисорб“ получила разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы. <…> Истец просит суд обязать Минздрав отменить госрегистрацию препарата с одноименным действующим веществом, а пермского производителя лекарственных препаратов — прекратить его производство, применение и хранение», — указан в картотеке Арбитражного суда Москвы. Заседание по делу назначено на 4 июля.

Bayer выпускает препарат под брендом «ксарелто». Само лекарство применяется при тромбозе глубоких вен и легочной эмболии. В 2019 году Минздрав рекомендовал его для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Корреспондент URA.RU направил запросы в профильное министерство, пермскую компанию и представительство Bayer в РФ. Ответ ожидается.