15 мая 2023

Bayer хочет запретить пермскому производителю продажу лекарства от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат пермского производителя используют при лечении COVID-19 Фото:

Одна из структур немецкой фармацевтической компании Bayer обратилась с иском к производителю лекарств «Медисорб» из Перми. В судебных документах указано, что причиной спора стало наименование, которое защищено патентом.

«Компания „Медисорб“ получила разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы. <…> Истец просит суд обязать Минздрав отменить госрегистрацию препарата с одноименным действующим веществом, а пермского производителя лекарственных препаратов — прекратить его производство, применение и хранение», — указан в картотеке Арбитражного суда Москвы. Заседание по делу назначено на 4 июля.

Bayer выпускает препарат под брендом «ксарелто». Само лекарство применяется при тромбозе глубоких вен и легочной эмболии. В 2019 году Минздрав рекомендовал его для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Корреспондент URA.RU направил запросы в профильное министерство, пермскую компанию и представительство Bayer в РФ. Ответ ожидается.

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Одна из структур немецкой фармацевтической компании Bayer обратилась с иском к производителю лекарств «Медисорб» из Перми. В судебных документах указано, что причиной спора стало наименование, которое защищено патентом. «Компания „Медисорб“ получила разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы. <…> Истец просит суд обязать Минздрав отменить госрегистрацию препарата с одноименным действующим веществом, а пермского производителя лекарственных препаратов — прекратить его производство, применение и хранение», — указан в картотеке Арбитражного суда Москвы. Заседание по делу назначено на 4 июля. Bayer выпускает препарат под брендом «ксарелто». Само лекарство применяется при тромбозе глубоких вен и легочной эмболии. В 2019 году Минздрав рекомендовал его для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Корреспондент URA.RU направил запросы в профильное министерство, пермскую компанию и представительство Bayer в РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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