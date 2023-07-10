10 июля 2023

Гендиректор ММК получил награду от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, шиляев павел
Заслуг Павла Шиляева оценил глава российского государства Фото:

Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале официальной информации.

«За вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени генерального директора ПАО „ММК“ Шиляева П. В.», — говорится в тексте документа. Помимо работы на комбинате, Шиляев также является депутатом заксобрания Челябинской области, возглавляят комитет по промышленной политике.

Шиляев работает на ММК с 1993 года, начав с должности инженера. В 2011 году назначен и. о. главного инженера ОАО «ММК», затем и. о. заместителя генерального директора по производству. Пост заместителя генерального директора по производству он занял в конце 2011 года, а с 2014 года стал гендиректором предприятия. В 2022 году Шиляев стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

В марте российские СМИ, работавшие на съезде РССП, облетели кадры диалога президента Путина и Игоря Мешкова, директора по особым поручениям «Уралвагонзавода» и уроженца Челябинска. После дискуссии о судьбе ЕГЭ, Мешков попросил главу государства рассмотреть вопрос о государственной награде для Шиляева.

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Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на интернет-портале официальной информации. «За вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени генерального директора ПАО „ММК“ Шиляева П. В.», — говорится в тексте документа. Помимо работы на комбинате, Шиляев также является депутатом заксобрания Челябинской области, возглавляят комитет по промышленной политике. Шиляев работает на ММК с 1993 года, начав с должности инженера. В 2011 году назначен и. о. главного инженера ОАО «ММК», затем и. о. заместителя генерального директора по производству. Пост заместителя генерального директора по производству он занял в конце 2011 года, а с 2014 года стал гендиректором предприятия. В 2022 году Шиляев стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники. В марте российские СМИ, работавшие на съезде РССП, облетели кадры диалога президента Путина и Игоря Мешкова, директора по особым поручениям «Уралвагонзавода» и уроженца Челябинска. После дискуссии о судьбе ЕГЭ, Мешков попросил главу государства рассмотреть вопрос о государственной награде для Шиляева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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