11 июля 2023

МЧС раскрыло подробности крупного пожара в Екатеринбурге

Площадь пожара на складах в Екатеринбурге увеличилась до 1300 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
Площадь пожара 1300 квадратных метров, а сложность в тушении из-за проходящей над складами линией электропередач Фото:

В Екатеринбурге ночью 12 июля загорелись деревянные поддоны на складах возле Сибирского тракта, 57М. Прибывшие на место происшествие спасатели установили, что площадь возгорания 1300 квадратных метров, а сложность в тушении из-за проходящей над складами линией электропередач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По оперативной информации площадь пожара составляет 1300 квадратных метров. Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач, высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По словам спасателей, в результате пожара пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают 11 пожарных машин и 33 огнеборца.

Ранее URA.RU сообщало, что в рядом с местом пожара находится заправка, по словам очевидцев, к ней начинал подбираться огонь. Также екатеринбуржцы сообщали, что слышали хлопки взрывов на линии электропередач.

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В Екатеринбурге ночью 12 июля загорелись деревянные поддоны на складах возле Сибирского тракта, 57М. Прибывшие на место происшествие спасатели установили, что площадь возгорания 1300 квадратных метров, а сложность в тушении из-за проходящей над складами линией электропередач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «По оперативной информации площадь пожара составляет 1300 квадратных метров. Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач, высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По словам спасателей, в результате пожара пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают 11 пожарных машин и 33 огнеборца. Ранее URA.RU сообщало, что в рядом с местом пожара находится заправка, по словам очевидцев, к ней начинал подбираться огонь. Также екатеринбуржцы сообщали, что слышали хлопки взрывов на линии электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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