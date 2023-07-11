МЧС раскрыло подробности крупного пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ночью 12 июля загорелись деревянные поддоны на складах возле Сибирского тракта, 57М. Прибывшие на место происшествие спасатели установили, что площадь возгорания 1300 квадратных метров, а сложность в тушении из-за проходящей над складами линией электропередач, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По оперативной информации площадь пожара составляет 1300 квадратных метров. Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач, высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По словам спасателей, в результате пожара пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают 11 пожарных машин и 33 огнеборца.
Ранее URA.RU сообщало, что в рядом с местом пожара находится заправка, по словам очевидцев, к ней начинал подбираться огонь. Также екатеринбуржцы сообщали, что слышали хлопки взрывов на линии электропередач.
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