11 июля 2023

В Екатеринбурге загорелись деревянные паллеты на складах рядом с заправкой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, тушение пожара, пожарные, мчс россии
Пожар на складах с деревянными паллетами начался примерно в 1:55 12 июля Фото:

В Екатеринбурге загорелись деревянные паллеты на складах возле Сибирского тракта, 57М. Очевидцы рассказали корреспонденту URA.RU, что огонь подбирается к линии электропередач и заправке, которая находится рядом, слышны хлопки взрывов.

«Горят деревянные паллеты, а из-за ветра огонь перекинулся на соседние автомобили, у которых имеется запас топлива. Рядом с местом пожара находятся заправка и линия электропередач. Слышны хлопки», — рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы.

Пожар начался примерно в 1:55 12 июля. По словам очевидца, площадь пожара больше 1000 квадратных метров. «Линия электропередач не отключена, сейчас выгонять автомобили и технику со складов, спасатели ждут, когда отключат ЛЭП», — заявил очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге загорелись деревянные паллеты на складах возле Сибирского тракта, 57М. Очевидцы рассказали корреспонденту URA.RU, что огонь подбирается к линии электропередач и заправке, которая находится рядом, слышны хлопки взрывов. «Горят деревянные паллеты, а из-за ветра огонь перекинулся на соседние автомобили, у которых имеется запас топлива. Рядом с местом пожара находятся заправка и линия электропередач. Слышны хлопки», — рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы. Пожар начался примерно в 1:55 12 июля. По словам очевидца, площадь пожара больше 1000 квадратных метров. «Линия электропередач не отключена, сейчас выгонять автомобили и технику со складов, спасатели ждут, когда отключат ЛЭП», — заявил очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...