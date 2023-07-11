В Екатеринбурге загорелись деревянные паллеты на складах возле Сибирского тракта, 57М. Очевидцы рассказали корреспонденту URA.RU, что огонь подбирается к линии электропередач и заправке, которая находится рядом, слышны хлопки взрывов.
«Горят деревянные паллеты, а из-за ветра огонь перекинулся на соседние автомобили, у которых имеется запас топлива. Рядом с местом пожара находятся заправка и линия электропередач. Слышны хлопки», — рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы.
Пожар начался примерно в 1:55 12 июля. По словам очевидца, площадь пожара больше 1000 квадратных метров. «Линия электропередач не отключена, сейчас выгонять автомобили и технику со складов, спасатели ждут, когда отключат ЛЭП», — заявил очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен
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