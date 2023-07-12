Ученые назвали профессии, провоцирующие рак у женщин

Montreal University: профессии косметолога и парикмахера провоцируют рак у женщин

Профессия бухгалтера у женщин увеличивает риск развития рака в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Профессия косметолога и парикмахера повышает риск развития рака яичников у женщин. Об этом сообщили ученые канадского университета Montreal University. Они провели исследование, в котором приняли участие 1388 женщин в возрасте от 18 до 79 лет.

«Работа в течение десяти и более лет парикмахером или косметологом связана с трехкратным повышением риска развития рака. Работа в течение десяти и более лет в бухгалтерии оказалась связана с удвоением риска, а работа в строительстве с почти трехкратным риском», — говорится в исследовании, передает «Ридус». Работа в швейной промышленности, сфере продаж и розничной торговле также провоцирует развитие рака.

Ранее онколог Максим Астраханцев сообщил, что раковые поражения лимфатической и кроветворной ткани является самым распространенным видом онкологии у людей от 25 до 34 лет. Онколог и хирург Иван Карасев заявил, что полипы в кишечнике или в любом другом органе или системе приводят к высокому риску развития рака. передает «Утро.ру».