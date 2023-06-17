17 июня 2023

Онколог назвал самые частые виды рака среди россиян от 25 до 34 лет

Онколог Астраханцев: от 25 до 34 лет чаще встречается рак на лимфатической и кроветворной ткани
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, медик, онкология, здоровье, мрт, диспансер, фото путина, фото медведева
Максим Астраханцев заявил, что с возрастом уровень заболеваемости уменьшается Фото:

Рак на лимфатической и кроветворной ткани встречается чаще всего у людей от 25 до 34 лет. Об этом сообщил онколог Максим Астраханцев.

«Среди пациентов нашей клиники в возрастной группе 25—34 года практически четверть обращений (24%) в 2020 году приходилась на меланому <…> в 2022 году ведущей локализацией стала лимфатическая и кроветворная ткань (19%) и шейка матки (14%), что также совпадает с общей тенденцией по стране», — сообщил он в беседе с RT. Врач назвал некоторые виды рака «молодежными».

Астраханцев отметил, что с возрастом снижается уровень заболеваемости по локализациям. «Лимфатическая и кроветворная ткань — с 27 до 4%, щитовидная железа — с 15 до 1%», — отметил он.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев сообщил, что рыба угнетает образование злокачественных клеток. По мнению онколога, нужно обратить внимание на камбалу, передает vse42.ru.

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Рак на лимфатической и кроветворной ткани встречается чаще всего у людей от 25 до 34 лет. Об этом сообщил онколог Максим Астраханцев. «Среди пациентов нашей клиники в возрастной группе 25—34 года практически четверть обращений (24%) в 2020 году приходилась на меланому <…> в 2022 году ведущей локализацией стала лимфатическая и кроветворная ткань (19%) и шейка матки (14%), что также совпадает с общей тенденцией по стране», — сообщил он в беседе с RT. Врач назвал некоторые виды рака «молодежными». Астраханцев отметил, что с возрастом снижается уровень заболеваемости по локализациям. «Лимфатическая и кроветворная ткань — с 27 до 4%, щитовидная железа — с 15 до 1%», — отметил он. Ранее онколог и хирург Иван Карасев сообщил, что рыба угнетает образование злокачественных клеток. По мнению онколога, нужно обратить внимание на камбалу, передает vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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