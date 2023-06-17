Онколог назвал самые частые виды рака среди россиян от 25 до 34 лет

Рак на лимфатической и кроветворной ткани встречается чаще всего у людей от 25 до 34 лет. Об этом сообщил онколог Максим Астраханцев.
«Среди пациентов нашей клиники в возрастной группе 25—34 года практически четверть обращений (24%) в 2020 году приходилась на меланому <…> в 2022 году ведущей локализацией стала лимфатическая и кроветворная ткань (19%) и шейка матки (14%), что также совпадает с общей тенденцией по стране», — сообщил он в беседе с RT. Врач назвал некоторые виды рака «молодежными».
Астраханцев отметил, что с возрастом снижается уровень заболеваемости по локализациям. «Лимфатическая и кроветворная ткань — с 27 до 4%, щитовидная железа — с 15 до 1%», — отметил он.
Ранее онколог и хирург Иван Карасев сообщил, что рыба угнетает образование злокачественных клеток. По мнению онколога, нужно обратить внимание на камбалу, передает vse42.ru.
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