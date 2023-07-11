Саратовские ученые разработали новый метод химиотерапии рака

Саратовские ученые: лечение рака химиотерапией станет дешевле и безопаснее благодаря квантовым точкам

11 июля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Квантовые точки помогают отслеживать лекарства при химиотерапии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Химиотерапия рака в России станет более доступной благодаря методу оперативного контроля концентрации в тканях организма митоксантрона, одного из важнейших препаратов химиотерапии, при помощи квантовых точек. Метод предложили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Основа нового метода — квантовые точки, с помощью которых и осуществляется отслеживание лекарства в организме. «Наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата», — отмечает Екатерина Мордовина, научный сотрудник Института химии СГУ. Ее слова передают РИА Новости. Сегодня для контроля препарата в организме необходимо дорогостоящее оборудование и серьезная подготовка, что осложняет своевременное оказание помощи. Предложенная разработка, по словам создателей, гораздо эффективнее существующих аналогов в условиях постоянного «потока», а также ее применение позволит снизить затраты на проведение терапии. Новая методика позволит сделать химиотерапию доступнее и дешевле. Помимо химиотерапии существуют и другие способы лечения рака. Челябинские онкологи практикуют внутрипузырную БЦЖ-терапию. Бесплатная двухчасовая процедура применяется для лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря. Вакцина БЦЖ снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей внутри организма человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Химиотерапия рака в России станет более доступной благодаря методу оперативного контроля концентрации в тканях организма митоксантрона, одного из важнейших препаратов химиотерапии, при помощи квантовых точек. Метод предложили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Основа нового метода — квантовые точки, с помощью которых и осуществляется отслеживание лекарства в организме. «Наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата», — отмечает Екатерина Мордовина, научный сотрудник Института химии СГУ. Ее слова передают РИА Новости. Сегодня для контроля препарата в организме необходимо дорогостоящее оборудование и серьезная подготовка, что осложняет своевременное оказание помощи. Предложенная разработка, по словам создателей, гораздо эффективнее существующих аналогов в условиях постоянного «потока», а также ее применение позволит снизить затраты на проведение терапии. Новая методика позволит сделать химиотерапию доступнее и дешевле. Помимо химиотерапии существуют и другие способы лечения рака. Челябинские онкологи практикуют внутрипузырную БЦЖ-терапию. Бесплатная двухчасовая процедура применяется для лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря. Вакцина БЦЖ снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей внутри организма человека.