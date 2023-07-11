Саратовские ученые разработали новый метод химиотерапии рака

Саратовские ученые: лечение рака химиотерапией станет дешевле и безопаснее благодаря квантовым точкам
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, врач, больница, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Квантовые точки помогают отслеживать лекарства при химиотерапии Фото:

Химиотерапия рака в России станет более доступной благодаря методу оперативного контроля концентрации в тканях организма митоксантрона, одного из важнейших препаратов химиотерапии, при помощи квантовых точек. Метод предложили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

Основа нового метода — квантовые точки, с помощью которых и осуществляется отслеживание лекарства в организме. «Наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата», — отмечает Екатерина Мордовина, научный сотрудник Института химии СГУ. Ее слова передают РИА Новости.

Сегодня для контроля препарата в организме необходимо дорогостоящее оборудование и серьезная подготовка, что осложняет своевременное оказание помощи. Предложенная разработка, по словам создателей, гораздо эффективнее существующих аналогов в условиях постоянного «потока», а также ее применение позволит снизить затраты на проведение терапии. Новая методика позволит сделать химиотерапию доступнее и дешевле.

Помимо химиотерапии существуют и другие способы лечения рака. Челябинские онкологи практикуют внутрипузырную БЦЖ-терапию. Бесплатная двухчасовая процедура применяется для лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря. Вакцина БЦЖ снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей внутри организма человека.

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Химиотерапия рака в России станет более доступной благодаря методу оперативного контроля концентрации в тканях организма митоксантрона, одного из важнейших препаратов химиотерапии, при помощи квантовых точек. Метод предложили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Основа нового метода — квантовые точки, с помощью которых и осуществляется отслеживание лекарства в организме. «Наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата», — отмечает Екатерина Мордовина, научный сотрудник Института химии СГУ. Ее слова передают РИА Новости. Сегодня для контроля препарата в организме необходимо дорогостоящее оборудование и серьезная подготовка, что осложняет своевременное оказание помощи. Предложенная разработка, по словам создателей, гораздо эффективнее существующих аналогов в условиях постоянного «потока», а также ее применение позволит снизить затраты на проведение терапии. Новая методика позволит сделать химиотерапию доступнее и дешевле. Помимо химиотерапии существуют и другие способы лечения рака. Челябинские онкологи практикуют внутрипузырную БЦЖ-терапию. Бесплатная двухчасовая процедура применяется для лечения поверхностных опухолей мочевого пузыря. Вакцина БЦЖ снижает частоту рецидивов и предотвращает рост злокачественных опухолей внутри организма человека.
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