Пермский парк аттракционов подарит путешествие и электросамокат за катание на карусели

В Перми парк Горького разыграет путевку и электросамокат в честь юбилея колеса обозрения

12 июля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Подарки раздадут в честь юбилея колеса обозрения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский парк развлечений имени Горького разыграет среди посетителей путешествие, электросамокат и технику для дома в рамках акции «Ах, Модерах!», которая приурочена к десятилетию колеса обозрения. Чтобы принять в ней участие и выиграть приз, нужно прокатиться на этом аттракционе. «В честь десятилетия колеса обозрения мы решили присвоить ему имя одного из губернаторов Пермской губернии, почетного жителя Перми Карла Модераха и запустить розыгрыш. Главный приз — путешествие. Также будут разыграны LED-телевизор, электросамокат, горный велосипед, смартфон, робот-пылесос и много других классных подарков», — сказано в анонсе конкурса в группе парка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы стать участником конкурса, нужно купить билет на колесо обозрения и получить у оператора аттракциона купон. Затем зарегистрировать его на сайте акции. Итоги розыгрыша подведут 27 августа на празднике в честь дня рождения парка. Ранее URA.RU рассказало, что в парке Горького открыли новый аттракцион. Он начинает работать только после того, как все посетители улыбнутся.

Пермский парк развлечений имени Горького разыграет среди посетителей путешествие, электросамокат и технику для дома в рамках акции «Ах, Модерах!», которая приурочена к десятилетию колеса обозрения. Чтобы принять в ней участие и выиграть приз, нужно прокатиться на этом аттракционе. «В честь десятилетия колеса обозрения мы решили присвоить ему имя одного из губернаторов Пермской губернии, почетного жителя Перми Карла Модераха и запустить розыгрыш. Главный приз — путешествие. Также будут разыграны LED-телевизор, электросамокат, горный велосипед, смартфон, робот-пылесос и много других классных подарков», — сказано в анонсе конкурса в группе парка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы стать участником конкурса, нужно купить билет на колесо обозрения и получить у оператора аттракциона купон. Затем зарегистрировать его на сайте акции. Итоги розыгрыша подведут 27 августа на празднике в честь дня рождения парка. Ранее URA.RU рассказало, что в парке Горького открыли новый аттракцион. Он начинает работать только после того, как все посетители улыбнутся.