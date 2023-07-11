11 июля 2023

Пермский парк аттракционов подарит путешествие и электросамокат за катание на карусели

В Перми парк Горького разыграет путевку и электросамокат в честь юбилея колеса обозрения
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, погода, колесо обозрения, парк аттракционов, виды тюмени
Подарки раздадут в честь юбилея колеса обозрения Фото:

Пермский парк развлечений имени Горького разыграет среди посетителей путешествие, электросамокат и технику для дома в рамках акции «Ах, Модерах!», которая приурочена к десятилетию колеса обозрения. Чтобы принять в ней участие и выиграть приз, нужно прокатиться на этом аттракционе.

«В честь десятилетия колеса обозрения мы решили присвоить ему имя одного из губернаторов Пермской губернии, почетного жителя Перми Карла Модераха и запустить розыгрыш. Главный приз — путешествие. Также будут разыграны LED-телевизор, электросамокат, горный велосипед, смартфон, робот-пылесос и много других классных подарков», — сказано в анонсе конкурса в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы стать участником конкурса, нужно купить билет на колесо обозрения и получить у оператора аттракциона купон. Затем зарегистрировать его на сайте акции. Итоги розыгрыша подведут 27 августа на празднике в честь дня рождения парка.

Ранее URA.RU рассказало, что в парке Горького открыли новый аттракцион. Он начинает работать только после того, как все посетители улыбнутся.

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Пермский парк развлечений имени Горького разыграет среди посетителей путешествие, электросамокат и технику для дома в рамках акции «Ах, Модерах!», которая приурочена к десятилетию колеса обозрения. Чтобы принять в ней участие и выиграть приз, нужно прокатиться на этом аттракционе. «В честь десятилетия колеса обозрения мы решили присвоить ему имя одного из губернаторов Пермской губернии, почетного жителя Перми Карла Модераха и запустить розыгрыш. Главный приз — путешествие. Также будут разыграны LED-телевизор, электросамокат, горный велосипед, смартфон, робот-пылесос и много других классных подарков», — сказано в анонсе конкурса в группе парка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы стать участником конкурса, нужно купить билет на колесо обозрения и получить у оператора аттракциона купон. Затем зарегистрировать его на сайте акции. Итоги розыгрыша подведут 27 августа на празднике в честь дня рождения парка. Ранее URA.RU рассказало, что в парке Горького открыли новый аттракцион. Он начинает работать только после того, как все посетители улыбнутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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