Пермский парк аттракционов подарит путешествие и электросамокат за катание на карусели

Пермский парк развлечений имени Горького разыграет среди посетителей путешествие, электросамокат и технику для дома в рамках акции «Ах, Модерах!», которая приурочена к десятилетию колеса обозрения. Чтобы принять в ней участие и выиграть приз, нужно прокатиться на этом аттракционе.
«В честь десятилетия колеса обозрения мы решили присвоить ему имя одного из губернаторов Пермской губернии, почетного жителя Перми Карла Модераха и запустить розыгрыш. Главный приз — путешествие. Также будут разыграны LED-телевизор, электросамокат, горный велосипед, смартфон, робот-пылесос и много других классных подарков», — сказано в анонсе конкурса в группе парка в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы стать участником конкурса, нужно купить билет на колесо обозрения и получить у оператора аттракциона купон. Затем зарегистрировать его на сайте акции. Итоги розыгрыша подведут 27 августа на празднике в честь дня рождения парка.
Ранее URA.RU рассказало, что в парке Горького открыли новый аттракцион. Он начинает работать только после того, как все посетители улыбнутся.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.