Пермяк избил бывшую жену и ее гостей на глазах у собственной дочери

12 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

В порыве гнева мужчина нанес травмы трем пермякам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми приехал в гости к своей маленькой дочери, но обнаружил в квартире бывшей жены двух незнакомых мужчин. В порыве ярости пермяк избил и экс-супругу и ее гостей. Суд оставил мужчину на свободе, назначив ему условное наказание и штраф. Информация об этом размещена на сайте Мотовилихинского районного суда. Ранним утром 12 сентября 2022 года пермяк приехал к бывшей жене, поскольку они договаривались сходить с их общей дочерью в магазин. «Дверь в квартиру долгое время не открывали, потом я услышал голос дочки, а когда дверь открылась, то увидел пьяную супругу и двух незнакомых мужчин, которые тоже были пьяны», — рассказал подсудимый во время заседания. Разозлившись и желая выгнать незнакомцев из квартиры, мужчина избил сначала одного гостя, потом другого, после чего обоих выставил на лестничную клетку. Избавившись от гостей, пермяк набросился на бывшую жену и стал таскать ее за волосы по квартире и избивать. Опомнился он только, когда услышал крики своей маленькой дочери. После этого мужчина одел ребенка, смыл со своих рук кровь и ушел из квартиры бывшей супруги. Скорую помощь и полицию на место происшествия вызвали соседи, к которым впоследствии пришла избитая женщина. На суде пермяк раскаялся и принес публичные извинения своей бывшей жене. Он признан виновным, но с учетом всех обстоятельств дела приговорен к 3,5 года колонии условно. Также мужчина должен будет выплатить матери своего ребенка 475 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми приехал в гости к своей маленькой дочери, но обнаружил в квартире бывшей жены двух незнакомых мужчин. В порыве ярости пермяк избил и экс-супругу и ее гостей. Суд оставил мужчину на свободе, назначив ему условное наказание и штраф. Информация об этом размещена на сайте Мотовилихинского районного суда. Ранним утром 12 сентября 2022 года пермяк приехал к бывшей жене, поскольку они договаривались сходить с их общей дочерью в магазин. «Дверь в квартиру долгое время не открывали, потом я услышал голос дочки, а когда дверь открылась, то увидел пьяную супругу и двух незнакомых мужчин, которые тоже были пьяны», — рассказал подсудимый во время заседания. Разозлившись и желая выгнать незнакомцев из квартиры, мужчина избил сначала одного гостя, потом другого, после чего обоих выставил на лестничную клетку. Избавившись от гостей, пермяк набросился на бывшую жену и стал таскать ее за волосы по квартире и избивать. Опомнился он только, когда услышал крики своей маленькой дочери. После этого мужчина одел ребенка, смыл со своих рук кровь и ушел из квартиры бывшей супруги. Скорую помощь и полицию на место происшествия вызвали соседи, к которым впоследствии пришла избитая женщина. На суде пермяк раскаялся и принес публичные извинения своей бывшей жене. Он признан виновным, но с учетом всех обстоятельств дела приговорен к 3,5 года колонии условно. Также мужчина должен будет выплатить матери своего ребенка 475 тысяч рублей.