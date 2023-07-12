В Свердловской области из-за жары резко выросло число утонувших

Число свердловчан, утонувших на водоемах, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С открытием купального сезона в воде погибли 40 человек, в то числе семь детей, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Алексей Морозов.
«Тепло несет неблагоприятные последствия, в частности связанные с безопасностью людей на воде. Идет резкий всплеск гибели отдыхающих. В 2023 у нас в регионе уже произошло более 60 ЧП на воде. Погибло 40 человек, в том числе семь детей. Это в два раза больше, если сравнивать с предыдущими периодами прошлых лет», — отметил Алексей Морозов, выступая на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал».
Представитель МЧС назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной. 75% от общего числа случаев гибели людей на водоемах связан с тем, что отдыхающие находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще один фактор — купание в необорудованных местах.
В Свердловской области в последние недели установилась аномально-жаркая погода. 11 июля в Екатеринбурге зафиксирована температура +40 градусов. Последний раз похожий максимум был 187 лет назад.
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