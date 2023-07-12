В Челябинске осудили рабочего, случайно убившего коллегу

13 июля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил рабочему условное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курчатовский районный суд Челябинска осудил рабочего, который случайно убил своего коллегу. Как сообщили URA.RU 13 июля в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину приговорили к двум годам условного лишения свободы. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд с учетом признания вины, наличия на иждивении двоих малолетних детей, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что сам инцидент произошел в начале года. Рабочему было дано поручение убрать мусор из цеха. В ходе работы мусор уперся о защитную решетку. Выправить ситуацию взялся один из формовщиков, который начал подталкивать застрявший мусор. Но не успел покинуть зону движения крана-оператора и был сдавлен между указанной системой и стенкой. В результате небрежных действий мужчина скончался от полученных травм.

Курчатовский районный суд Челябинска осудил рабочего, который случайно убил своего коллегу. Как сообщили URA.RU 13 июля в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину приговорили к двум годам условного лишения свободы. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд с учетом признания вины, наличия на иждивении двоих малолетних детей, назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что сам инцидент произошел в начале года. Рабочему было дано поручение убрать мусор из цеха. В ходе работы мусор уперся о защитную решетку. Выправить ситуацию взялся один из формовщиков, который начал подталкивать застрявший мусор. Но не успел покинуть зону движения крана-оператора и был сдавлен между указанной системой и стенкой. В результате небрежных действий мужчина скончался от полученных травм.