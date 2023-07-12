Пермякам предлагают отдохнуть в Турции по цене Сочи

13 июля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

За недельный тур в Кемере нужно заплатить всего 115 тысяч рублей на двоих Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские турфирмы начали продавать путевки в Турцию, которые по цене сопоставимы с поездкой в Сочи. В тихом трехзвездочном отеле на Средиземноморском побережье предлагают отдохнуть за 115 тысяч рублей на двоих. «Турция из Перми по цене тура в Сочи. В отеле тихо и спокойно, анимации нет. Небольшие номера оборудованы холодильником, телевизором, кондиционером, сейфом. Цена на двоих всего — 115 600 рублей», — рассказали представители туристической фирмы «Олимп» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Стоимость тура рассчитана на семь дней. В нее входит проживание, питание по системе «Все включено», прямой перелет из Перми в Анталью. Ранее эта же турфирма выкладывала объявление о продаже тура в Сочи. Недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле на Черноморском побережье стоит от 117 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, какие направления выбрать для летнего отдыха, чтобы сэкономить. Самыми выгодными стали Куба, ОАЭ и Эгейское побережье Турции.

Пермские турфирмы начали продавать путевки в Турцию, которые по цене сопоставимы с поездкой в Сочи. В тихом трехзвездочном отеле на Средиземноморском побережье предлагают отдохнуть за 115 тысяч рублей на двоих. «Турция из Перми по цене тура в Сочи. В отеле тихо и спокойно, анимации нет. Небольшие номера оборудованы холодильником, телевизором, кондиционером, сейфом. Цена на двоих всего — 115 600 рублей», — рассказали представители туристической фирмы «Олимп» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Стоимость тура рассчитана на семь дней. В нее входит проживание, питание по системе «Все включено», прямой перелет из Перми в Анталью. Ранее эта же турфирма выкладывала объявление о продаже тура в Сочи. Недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле на Черноморском побережье стоит от 117 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, какие направления выбрать для летнего отдыха, чтобы сэкономить. Самыми выгодными стали Куба, ОАЭ и Эгейское побережье Турции.