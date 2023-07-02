02 июля 2023
01 июля 2023

Пермякам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе за границей

Пермский турагент: в июле выгодно брать путевки на Эгейское побережье Турции, в Кубу и ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, авиакомпания руслайн, canadair regional jet, vq-bna
Выгоднее всего летать из Уфы или Екатеринбурга Фото:

По мнению представителей пермских туристических компаний, для экономии на летнем отпуске за границей выгоднее приобретать путевки на Эгейское побережье Турции, в Кубу или ОАЭ. Цены на эти направления ниже, а уровень сервиса выше, рассказала директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте».

«На анталийском побережье Турции цены очень высокие. Они не будут снижаться до конца сентября. Но посмотрите туры на Эгейское море на курорты Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Бодрум и Кушадасы. Есть очень хорошие цены с вылетом из Уфы, Екатеринбурга, Москвы и даже Санкт-Петербурга», — отмечает Друида.

По ее словам, также сейчас выгодно отдыхать в ОАЭ. Стоимость путевки в пятизвездочный отель начинается от 98 тысяч рублей. За эту цену можно неделю отдыхать вдвоем по системе «Все включено». Еще одно выгодное направление — Куба. Отдых на острове в пятизвездочном отеле обойдется в 240 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Отпуск в таком же отеле в Турции составит 280 тысяч рублей, отмечает Друида.

Ранее URA.RU рассказало, что пермякам не стоит ждать горящие путевки в Турцию. Спрос на это направление очень высокий.

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По мнению представителей пермских туристических компаний, для экономии на летнем отпуске за границей выгоднее приобретать путевки на Эгейское побережье Турции, в Кубу или ОАЭ. Цены на эти направления ниже, а уровень сервиса выше, рассказала директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте». «На анталийском побережье Турции цены очень высокие. Они не будут снижаться до конца сентября. Но посмотрите туры на Эгейское море на курорты Мармарис, Фетхие, Олюдениз, Бодрум и Кушадасы. Есть очень хорошие цены с вылетом из Уфы, Екатеринбурга, Москвы и даже Санкт-Петербурга», — отмечает Друида. По ее словам, также сейчас выгодно отдыхать в ОАЭ. Стоимость путевки в пятизвездочный отель начинается от 98 тысяч рублей. За эту цену можно неделю отдыхать вдвоем по системе «Все включено». Еще одно выгодное направление — Куба. Отдых на острове в пятизвездочном отеле обойдется в 240 тысяч рублей на двоих на 11 дней. Отпуск в таком же отеле в Турции составит 280 тысяч рублей, отмечает Друида. Ранее URA.RU рассказало, что пермякам не стоит ждать горящие путевки в Турцию. Спрос на это направление очень высокий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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