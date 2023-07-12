12 июля 2023

В Перми задержали вылет рейса в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, телетрап, авиаперевозчики, самолет, самолет на пероне
127 человек ждут вылета в Петербург Фото:

В пермском аэропорту задерживается вылет самолета в Санкт-Петербург. В северную столицу пассажиры должны были отправиться еще в 14:20, однако по информации на табло воздушной гавани борт поднимется в воздух только в 20:20. Транспортная прокуратура сообщает, что задержка произошла по техническим причинам.

«13.07.2023 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) по технической причине произошла задержка рейса FV 6584 по маршруту Пермь-Санкт-Петербург, авиакомпания „Россия“», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Вылета ожидают 127 человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми люди несколько часов не могли вылететь в Баку. 9 июля самолет из Сочи в Пермь задержали на 13 часов.

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В пермском аэропорту задерживается вылет самолета в Санкт-Петербург. В северную столицу пассажиры должны были отправиться еще в 14:20, однако по информации на табло воздушной гавани борт поднимется в воздух только в 20:20. Транспортная прокуратура сообщает, что задержка произошла по техническим причинам. «13.07.2023 в аэропорту г. Перми (Большое Савино) по технической причине произошла задержка рейса FV 6584 по маршруту Пермь-Санкт-Петербург, авиакомпания „Россия“», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Вылета ожидают 127 человек. Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми люди несколько часов не могли вылететь в Баку. 9 июля самолет из Сочи в Пермь задержали на 13 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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