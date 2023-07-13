Уральский вуз подготовит инженеров для ДНР

Десятки сотрудников донецкой корпорации ГК «НЕДРА» пройдут профессиональную переподготовку в УГГУ

13 июля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Донецкое предприятие занимается добычей песка и производством щебня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 50 сотрудников ГК «НЕДРА» (Донецкая Народная Республика) пройдут профессиональную переподготовку в Уральском государственном горном университете (УГГУ). Сегодня у донецкого предприятия, которое с 2020 года занимается добычей песка и производством щебня, особенно высока потребность в инженерах по открытым горным работам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в вузе. «Кадров не хватает. Многие специалисты из ДНР уехали, а те, кто остался и у кого есть желание работать, зачастую не получили профильное образование. Например, у нас много инженеров-подземщиков, а открытчиков в наших университетах не готовят, поэтому на производстве их не хватает. Решить кадровую проблему предприятия призван договор о сотрудничестве с Уральским государственным горным университетом», — цитирует слова первого замдиректора ГК «НЕДРА» Михаила Золотарева пресс-служба УГГУ. Соответствующие программы переподготовки есть в Институте дополнительного профобразования УГГУ. «При формировании учебного плана мы можем учесть запросы предприятия — дать сотрудникам именно те навыки и компетенции, которые нужны. Кроме того, для удобства сторон у нас предусмотрены онлайн-форматы обучения», — отметил проректор по молодежной политике и развитию образования вуза Андрей Легостев. В активе ГК «НЕДРА» — пять гранитных карьеров и два карьера по добыче песка. Многие объекты, расположенные на освобожденных территориях, заработали впервые после десятилетних простоев. На предприятии трудятся свыше 730 человек. По оценкам, запасы полезных ископаемых, которыми располагает корпорация, составляют 226 млн тонн. «Наши основные поставки в настоящий момент идут на восстановление Мариуполя и ремонт поврежденного дорожного полотна. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о строительстве новой железнодорожной ветки между Донецком, Мариуполем и Крымом», — сообщил Михаил Золотарев. Он добавил также, что в образовательном сотрудничестве с УГГУ заинтересован еще целый ряд горных предприятий ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 50 сотрудников ГК «НЕДРА» (Донецкая Народная Республика) пройдут профессиональную переподготовку в Уральском государственном горном университете (УГГУ). Сегодня у донецкого предприятия, которое с 2020 года занимается добычей песка и производством щебня, особенно высока потребность в инженерах по открытым горным работам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в вузе. «Кадров не хватает. Многие специалисты из ДНР уехали, а те, кто остался и у кого есть желание работать, зачастую не получили профильное образование. Например, у нас много инженеров-подземщиков, а открытчиков в наших университетах не готовят, поэтому на производстве их не хватает. Решить кадровую проблему предприятия призван договор о сотрудничестве с Уральским государственным горным университетом», — цитирует слова первого замдиректора ГК «НЕДРА» Михаила Золотарева пресс-служба УГГУ. Соответствующие программы переподготовки есть в Институте дополнительного профобразования УГГУ. «При формировании учебного плана мы можем учесть запросы предприятия — дать сотрудникам именно те навыки и компетенции, которые нужны. Кроме того, для удобства сторон у нас предусмотрены онлайн-форматы обучения», — отметил проректор по молодежной политике и развитию образования вуза Андрей Легостев. В активе ГК «НЕДРА» — пять гранитных карьеров и два карьера по добыче песка. Многие объекты, расположенные на освобожденных территориях, заработали впервые после десятилетних простоев. На предприятии трудятся свыше 730 человек. По оценкам, запасы полезных ископаемых, которыми располагает корпорация, составляют 226 млн тонн. «Наши основные поставки в настоящий момент идут на восстановление Мариуполя и ремонт поврежденного дорожного полотна. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о строительстве новой железнодорожной ветки между Донецком, Мариуполем и Крымом», — сообщил Михаил Золотарев. Он добавил также, что в образовательном сотрудничестве с УГГУ заинтересован еще целый ряд горных предприятий ДНР.