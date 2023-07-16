Глава Дагестана рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину

Меликов: школьницу, которую пригласили в Кремль, отыскали по видео, где она плачет

16 июля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Школьницу, которую в Кремль позвал Владимир Путин, нашли по кадрам, где она плачет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьницу Раисат Акипову, которую пригласили в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, нашли по кадрам, где видно, как ребенок плачет из-за того, что не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочку нашли», — передает слова Сергея Меликова РИА Новости. Глава Дагестана отметил, что изначально не предполагал, что девочку пригласят в Кремль. Меликов считал, что Раисат сделают подарок или по-другому проявят внимание. «Владимир Владимирович [Путин] в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям», — добавил Сергей Меликов. Ранее URA.RU сообщало, что Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента Раисат Акипову. Также агентство рассказывало, что девочка из Дагестана достала для региона пять миллиардов рублей.

Школьницу Раисат Акипову, которую пригласили в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, нашли по кадрам, где видно, как ребенок плачет из-за того, что не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочку нашли», — передает слова Сергея Меликова РИА Новости. Глава Дагестана отметил, что изначально не предполагал, что девочку пригласят в Кремль. Меликов считал, что Раисат сделают подарок или по-другому проявят внимание. «Владимир Владимирович [Путин] в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям», — добавил Сергей Меликов. Ранее URA.RU сообщало, что Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента Раисат Акипову. Также агентство рассказывало, что девочка из Дагестана достала для региона пять миллиардов рублей.