Глава Дагестана рассказал, как нашли девочку, которую пригласили в Кремль к Путину

Меликов: школьницу, которую пригласили в Кремль, отыскали по видео, где она плачет
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Школьницу, которую в Кремль позвал Владимир Путин, нашли по кадрам, где она плачет Фото:

Школьницу Раисат Акипову, которую пригласили в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, нашли по кадрам, где видно, как ребенок плачет из-за того, что не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочку нашли», — передает слова Сергея Меликова РИА Новости.

Глава Дагестана отметил, что изначально не предполагал, что девочку пригласят в Кремль. Меликов считал, что Раисат сделают подарок или по-другому проявят внимание. «Владимир Владимирович [Путин] в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям», — добавил Сергей Меликов.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента Раисат Акипову. Также агентство рассказывало, что девочка из Дагестана достала для региона пять миллиардов рублей.

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Школьницу Раисат Акипову, которую пригласили в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, нашли по кадрам, где видно, как ребенок плачет из-за того, что не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в город. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Эти кадры переслали нам. Наш депутат Госдумы Хизри Абакаров, мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, сотрудники пресс-службы большую работу провели, и уже к утру девочку нашли», — передает слова Сергея Меликова РИА Новости. Глава Дагестана отметил, что изначально не предполагал, что девочку пригласят в Кремль. Меликов считал, что Раисат сделают подарок или по-другому проявят внимание. «Владимир Владимирович [Путин] в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям», — добавил Сергей Меликов. Ранее URA.RU сообщало, что Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента Раисат Акипову. Также агентство рассказывало, что девочка из Дагестана достала для региона пять миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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