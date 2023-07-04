Президент России Владимир Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента (Дагестан) Раисат Акипову. Кадры со встречи опубликовал журналист Павел Зарубин. Девочка давно мечтала увидеть российского президента и до слез расстроилась, что не смогла на него посмотреть, когда глава страны посетил Дагестан в ходе рабочей встречи 28 июня.
«[Владимир] Путин проводит для Раисат Акиповой и ее родителей экскурсию», — уточнил Павел Зарубин. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале. Журналист подчеркнул, что девочка лично общается с Путиным.
Президент Владимир Путин посетил Дагестан вечером 28 июня. Его встретили сотни людей. Путин вышел к ним лично. Позднее в сети появился ролик с плачущей Раисат Акиповой. Девочка расстроилась, что не смогла увидеть президента страны.
Президент России Владимир Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента (Дагестан) Раисат Акипову. Кадры со встречи опубликовал журналист Павел Зарубин. Девочка давно мечтала увидеть российского президента и до слез расстроилась, что не смогла на него посмотреть, когда глава страны посетил Дагестан в ходе рабочей встречи 28 июня. «[Владимир] Путин проводит для Раисат Акиповой и ее родителей экскурсию», — уточнил Павел Зарубин. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале. Журналист подчеркнул, что девочка лично общается с Путиным. Президент Владимир Путин посетил Дагестан вечером 28 июня. Его встретили сотни людей. Путин вышел к ним лично. Позднее в сети появился ролик с плачущей Раисат Акиповой. Девочка расстроилась, что не смогла увидеть президента страны.