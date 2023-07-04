Путин принял в Кремле девочку из Дербента, которая мечтала его увидеть. Видео

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин лично провел экскурсию для восьмилетней Раисат Акиповой Фото:

Президент России Владимир Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента (Дагестан) Раисат Акипову. Кадры со встречи опубликовал журналист Павел Зарубин. Девочка давно мечтала увидеть российского президента и до слез расстроилась, что не смогла на него посмотреть, когда глава страны посетил Дагестан в ходе рабочей встречи 28 июня.

«[Владимир] Путин проводит для Раисат Акиповой и ее родителей экскурсию», — уточнил Павел Зарубин. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале. Журналист подчеркнул, что девочка лично общается с Путиным.

Президент Владимир Путин посетил Дагестан вечером 28 июня. Его встретили сотни людей. Путин вышел к ним лично. Позднее в сети появился ролик с плачущей Раисат Акиповой. Девочка расстроилась, что не смогла увидеть президента страны.

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Президент России Владимир Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента (Дагестан) Раисат Акипову. Кадры со встречи опубликовал журналист Павел Зарубин. Девочка давно мечтала увидеть российского президента и до слез расстроилась, что не смогла на него посмотреть, когда глава страны посетил Дагестан в ходе рабочей встречи 28 июня. «[Владимир] Путин проводит для Раисат Акиповой и ее родителей экскурсию», — уточнил Павел Зарубин. Соответствующие кадры он опубликовал в своем telegram-канале. Журналист подчеркнул, что девочка лично общается с Путиным. Президент Владимир Путин посетил Дагестан вечером 28 июня. Его встретили сотни людей. Путин вышел к ним лично. Позднее в сети появился ролик с плачущей Раисат Акиповой. Девочка расстроилась, что не смогла увидеть президента страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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