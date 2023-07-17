Курганцы пожаловались на очередь в офисе «Газпрома», в которой женщине стало плохо

Курганцы недовольны очередями в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В офисе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» по улице Гоголя клиентка потеряла сознание, ожидая своей очереди для оформления документов. Об этом URA.RU рассказал очевидец инцидента, недовольный организацией обслуживания клиентов в компании.

«Оформляем документы (договор на обслуживание при переводе дома на природный газ) в ООО „Газпром межрегионгаз Курган“. В шоке от происходящего. Несколько дней оформляем, часами сидим в очередях. Вчера в очереди девушка потеряла сознание», — рассказал курганец.

Собеседник раскритиковал организацию работы с клиентами. «В моем случае, по телефону специалист пригласила в офис заключить новый договор на обслуживание, не предупредив о необходимости некоторых справок. В результате нам пришлось обращаться в офис три раза, дополнительно брать справку о прописке, а позже ехать в другой офис „Газпрома“, чтобы сделать заявку на замену форсунок», — пояснил курганец. По словам другого клиента компании, курганцы стояли в очереди даже на крыльце здания.

На запрос URA.RU в компании ответили, что абонентская служба ООО «Газпром межрегионгаз Курган» по адресу (Гоголя, д. 78/1) работает в штатном режиме, очередей и длительного времени ожидания в настоящее время не фиксируется. «В июле клиентским центром региональной газовой компании проводится масштабная работа по заключению с абонентами, проживающими в центральной части г. Кургана и ранее использовавшими сжиженный газ, договоров на поставку сетевого природного газа. Личное присутствие абонентов при проверке документов для заключения договоров на поставку сетевого газа не требуется: каждый клиент может предоставить весь пакет документов для заключения договора по электронной почте abongaz@mail.ru и прийти в офис только на подписание договора. 17 июля 2023 г. одна из посетительниц клиентского центра пожаловалась на плохое самочувствие, сотрудниками офиса ей оперативно была оказана первая медицинская помощь. От вызова „Скорой помощи“ посетительница отказалась», — говорится в ответе.

В ООО «Газпром межрегионгаз Курган» ответили, что клиенты могут предоставлять документы по электронной почте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU