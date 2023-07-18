18 июля 2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав многодетной семьи в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СК поручил восстановить права многодетной матери Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения в ведомство многодетной матери из Верхней Салды (Свердловской области), которой было отказано в обеспечении жилья. Об этом сообщили в СК РФ.

«Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной матери в Верхней Салде. Предоставить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах, а также мерах к восстановлению прав заявительницы», — рассказали в telegram-канале информационного центра СК России.

По данным ведомства, в приемную СК «Вконтакте» обратилась многодетная мать из города Верхней Салды по вопросу нарушения ее жилищных прав, которая в 17-летнем возрасте осталась без попечения родителей. Органы опеки не присвоили ей соответствующий статус и не направили в специализированное детское учреждение. В результате женщине было отказано во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения в ведомство многодетной матери из Верхней Салды (Свердловской области), которой было отказано в обеспечении жилья. Об этом сообщили в СК РФ. «Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной матери в Верхней Салде. Предоставить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах, а также мерах к восстановлению прав заявительницы», — рассказали в telegram-канале информационного центра СК России. По данным ведомства, в приемную СК «Вконтакте» обратилась многодетная мать из города Верхней Салды по вопросу нарушения ее жилищных прав, которая в 17-летнем возрасте осталась без попечения родителей. Органы опеки не присвоили ей соответствующий статус и не направили в специализированное детское учреждение. В результате женщине было отказано во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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