Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав многодетной семьи в Свердловской области

19 июля 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Глава СК поручил восстановить права многодетной матери Фото: Пресс-служба Государственной Думы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения в ведомство многодетной матери из Верхней Салды (Свердловской области), которой было отказано в обеспечении жилья. Об этом сообщили в СК РФ. «Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной матери в Верхней Салде. Предоставить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах, а также мерах к восстановлению прав заявительницы», — рассказали в telegram-канале информационного центра СК России. По данным ведомства, в приемную СК «Вконтакте» обратилась многодетная мать из города Верхней Салды по вопросу нарушения ее жилищных прав, которая в 17-летнем возрасте осталась без попечения родителей. Органы опеки не присвоили ей соответствующий статус и не направили в специализированное детское учреждение. В результате женщине было отказано во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обращения в ведомство многодетной матери из Верхней Салды (Свердловской области), которой было отказано в обеспечении жилья. Об этом сообщили в СК РФ. «Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной матери в Верхней Салде. Предоставить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах, а также мерах к восстановлению прав заявительницы», — рассказали в telegram-канале информационного центра СК России. По данным ведомства, в приемную СК «Вконтакте» обратилась многодетная мать из города Верхней Салды по вопросу нарушения ее жилищных прав, которая в 17-летнем возрасте осталась без попечения родителей. Органы опеки не присвоили ей соответствующий статус и не направили в специализированное детское учреждение. В результате женщине было отказано во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.