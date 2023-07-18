Куйвашев назначил ответственного за участие региона на флагманском форуме Путина

19 июля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин будет представлять Свердловскую область на выставке в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Достижения и потенциал Свердловской области будут представлены в крупнейшем экспозиционном комплексе в мире в рамках выставки-форума «Россия». Стало известно, что ответственным за участие региона в мероприятии свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил своего заместителя Дмитрия Ионина. Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области (ДИП) выставка пройдет в соответствии с указом президента России Владимира Путина в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. «Мы расскажем о развитии экономики, культурных мероприятиях, о наших вузах и уникальной губернаторской программе поддержки студенчества „Кампус“, о наследии Чемпионата мира по футболу и Международного фестиваля университетского спорта. Гости смогут попробовать уральскую кухню и познакомиться вживую на стенде с культовыми музыкантами», — цитирует слова заместителя губернатора региона Дмитрия Ионина ДИП. Как добавил «цифровой замгубернатора» уже в личном telegram-канале: «Сам стенд будет интерактивным». Гости выставки-форума «Россия» смогут делать фото, сгенерированное искусственным интеллектом на фоне достопримечательностей Свердловской области, а также выигрывать бонусы для путешествия в регион авиакомпанией-партнером. Ну и ряд других «фишек». Международная выставка-форум «Россия» соберет на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Особый статус этому проекту придает то, что оргкомитет возглавляет замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Считается, что такое масштабное мероприятие должно стать ключевым общественно-политическим событием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Достижения и потенциал Свердловской области будут представлены в крупнейшем экспозиционном комплексе в мире в рамках выставки-форума «Россия». Стало известно, что ответственным за участие региона в мероприятии свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил своего заместителя Дмитрия Ионина. Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области (ДИП) выставка пройдет в соответствии с указом президента России Владимира Путина в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. «Мы расскажем о развитии экономики, культурных мероприятиях, о наших вузах и уникальной губернаторской программе поддержки студенчества „Кампус“, о наследии Чемпионата мира по футболу и Международного фестиваля университетского спорта. Гости смогут попробовать уральскую кухню и познакомиться вживую на стенде с культовыми музыкантами», — цитирует слова заместителя губернатора региона Дмитрия Ионина ДИП. Как добавил «цифровой замгубернатора» уже в личном telegram-канале: «Сам стенд будет интерактивным». Гости выставки-форума «Россия» смогут делать фото, сгенерированное искусственным интеллектом на фоне достопримечательностей Свердловской области, а также выигрывать бонусы для путешествия в регион авиакомпанией-партнером. Ну и ряд других «фишек». Международная выставка-форум «Россия» соберет на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Особый статус этому проекту придает то, что оргкомитет возглавляет замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Считается, что такое масштабное мероприятие должно стать ключевым общественно-политическим событием.