Екатеринбуржцы массово идут служить по контракту

За месяц желающих служить по контракту в Екатеринбурге набралось больше, чем за 2022 год

19 июля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Пункты отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге посещают не менее 50 человек в день, считает Валенцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге растет количество желающих проходить военную службу по контракту. За один месяц 2023 года набралось больше контрактников, чем за весь 2022 год. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Екатеринбурга Виктор Валенцов. «Желающих служить по контракту действительно много. В сутки посещают пункты отбора не менее 50 человек. Можно сказать смело, что на сегодняшний день пункт отбора вышел по показателям призыва на военную службу по контракту за месяц на те показатели, которые мы осуществляли за 2022 год. Столько мы призываем за месяц, а иногда и больше», — сказал Виктор Валенцов на телеканале ОТВ. Также он отметил, что есть необходимость в гражданах, которые хотят помочь России. «Для каждого, кто имеет такое желание, мы сможем подобрать место, должность и войсковую часть. Мы подбираем специальную должность для гражданина, на которой он принесет пользу для своего подразделения и своего государства», — добавил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале военнослужащих ЦВО научили тактической медицине. Во время учений использовались дымовые шашки и взрывпакеты.

В Екатеринбурге растет количество желающих проходить военную службу по контракту. За один месяц 2023 года набралось больше контрактников, чем за весь 2022 год. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Екатеринбурга Виктор Валенцов. «Желающих служить по контракту действительно много. В сутки посещают пункты отбора не менее 50 человек. Можно сказать смело, что на сегодняшний день пункт отбора вышел по показателям призыва на военную службу по контракту за месяц на те показатели, которые мы осуществляли за 2022 год. Столько мы призываем за месяц, а иногда и больше», — сказал Виктор Валенцов на телеканале ОТВ. Также он отметил, что есть необходимость в гражданах, которые хотят помочь России. «Для каждого, кто имеет такое желание, мы сможем подобрать место, должность и войсковую часть. Мы подбираем специальную должность для гражданина, на которой он принесет пользу для своего подразделения и своего государства», — добавил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале военнослужащих ЦВО научили тактической медицине. Во время учений использовались дымовые шашки и взрывпакеты.