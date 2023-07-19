Мужчина потерялся в лесах Полевского
В Полевском (Свердловская область) 69-летний Аптолатип Галимов 18 июля ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в регональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти Аптолатипа Габитовича Галимова! Ему 69 лет, 18 июля он ушел в лес и потерялся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 166 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю клетчатую рубашку, черно-синюю футболку, черные штаны и фиолетовые сланцы. Если вам известно местоположение Галимова, то сообщите волонтерам по номеру +7 (922) 219-06-72 или +7 (800) 700-54-52.
Мужчина ушел из дома 18 июля
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.