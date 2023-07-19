19 июля 2023

Свердловчанин по имени Аптолатип ушел в лес и потерялся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка в Оленьи ручьи , лес, оленьи ручьи, природный парк, тропинка, природа урала, природа, природный парк оленьи ручьи
Мужчина потерялся в лесах Полевского Фото:

В Полевском (Свердловская область) 69-летний Аптолатип Галимов 18 июля ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в регональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти Аптолатипа Габитовича Галимова! Ему 69 лет, 18 июля он ушел в лес и потерялся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 166 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю клетчатую рубашку, черно-синюю футболку, черные штаны и фиолетовые сланцы. Если вам известно местоположение Галимова, то сообщите волонтерам по номеру +7 (922) 219-06-72 или +7 (800) 700-54-52.

Мужчина ушел из дома 18 июля
Мужчина ушел из дома 18 июля
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) 69-летний Аптолатип Галимов 18 июля ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщили в регональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти Аптолатипа Габитовича Галимова! Ему 69 лет, 18 июля он ушел в лес и потерялся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 166 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Он был одет в синюю клетчатую рубашку, черно-синюю футболку, черные штаны и фиолетовые сланцы. Если вам известно местоположение Галимова, то сообщите волонтерам по номеру +7 (922) 219-06-72 или +7 (800) 700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...