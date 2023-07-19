«Известия» назвали способы снизить цены на автомобили

«Известия»: снизить цены позволит насыщение рынка автомобилями

20 июля 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Эксперт призвал признать китайские сертификаты, что снизит стоимость автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомобили иностранных марок можно продавать в России дешевле. Президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ряд способов для снижения стоимости машин. «Если дилер добавляет к цене того же VW Jetta свои 5%, получается 2 млн, а за эту сумму китайский Фольскваген не хотят брать. Давайте сделаем платежи (пошлины и доставка — прим.редакции URA.RU) в два раза меньше, и тогда мы сможем прямо завтра экспортировать 50 тысяч автомобилей и цена будет 1,5 млн рублей, — цитируют слова Подщеколдина «Известия». Эксперт уверен, что в результате снижения платежей дилеры смогу привезти намного больше двух-трех тысяч автомобилей, чем возят сейчас, и по более доступной цене. При этом государство получит больше платежей, чем при прежней схеме. Крмое того, Подщеколдин предложил признать китайские сертификаты, что позволить снизить расходы дилеров минимум на 100 тысяч рублей. А качественное и долговременное снижение цены удастся лишь после насыщения рынка автомобилями. «Тогда сами производители начнут делать скидки. Причем реальные, а не как сейчас — когда сначала накрутили, а потом сбросили», — добавил эксперт. Ранее стало известно, что автомобили из Китая на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобили иностранных марок можно продавать в России дешевле. Президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ряд способов для снижения стоимости машин. «Если дилер добавляет к цене того же VW Jetta свои 5%, получается 2 млн, а за эту сумму китайский Фольскваген не хотят брать. Давайте сделаем платежи (пошлины и доставка — прим.редакции URA.RU) в два раза меньше, и тогда мы сможем прямо завтра экспортировать 50 тысяч автомобилей и цена будет 1,5 млн рублей, — цитируют слова Подщеколдина «Известия». Эксперт уверен, что в результате снижения платежей дилеры смогу привезти намного больше двух-трех тысяч автомобилей, чем возят сейчас, и по более доступной цене. При этом государство получит больше платежей, чем при прежней схеме. Крмое того, Подщеколдин предложил признать китайские сертификаты, что позволить снизить расходы дилеров минимум на 100 тысяч рублей. А качественное и долговременное снижение цены удастся лишь после насыщения рынка автомобилями. «Тогда сами производители начнут делать скидки. Причем реальные, а не как сейчас — когда сначала накрутили, а потом сбросили», — добавил эксперт. Ранее стало известно, что автомобили из Китая на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.