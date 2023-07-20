20 июля 2023

Мужчины Екатеринбурга оказались щедрее москвичей

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы тратят 13,9% от зарплаты на ювелирные подарки женщинам Фото:

Мужчины Екатеринбурга оказались щедрее москвичей на ювелирные подарки женщинам. Тем самым екатеринбуржцы заняли 11-е место в рейтинге городов с щедрыми жильцами, а горожане из Москвы — 16-е место. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда Sokolov.

«Екатеринбург в рейтинге городов с щедрыми мужчинами занял 11-е место. Местные жители тратят на ювелирные украшения для своих женщин 13,9% своей зарплаты, что составляет 7,6 тысячи рублей. Москвичи расположились на 16-м месте с долей трат в 12,6% — 9,5 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

За первую половину 2023 года количество продаж женских украшений, купленных мужчинами в Екатеринбурге, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего жители столицы Урала покупают женщинам кольца, серьги и подвески.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами. Город занял девятое место.

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Мужчины Екатеринбурга оказались щедрее москвичей на ювелирные подарки женщинам. Тем самым екатеринбуржцы заняли 11-е место в рейтинге городов с щедрыми жильцами, а горожане из Москвы — 16-е место. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда Sokolov. «Екатеринбург в рейтинге городов с щедрыми мужчинами занял 11-е место. Местные жители тратят на ювелирные украшения для своих женщин 13,9% своей зарплаты, что составляет 7,6 тысячи рублей. Москвичи расположились на 16-м месте с долей трат в 12,6% — 9,5 тысячи рублей», — сказано в сообщении. За первую половину 2023 года количество продаж женских украшений, купленных мужчинами в Екатеринбурге, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего жители столицы Урала покупают женщинам кольца, серьги и подвески. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами. Город занял девятое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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