В Крыму не поверили в угрозу Киева морской блокады полуострова

Угроза морской блокады Крыма со стороны Киева является блефом. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Киевский режим — ну что он может реально перекрыть? <…> У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — заявил Владимир Константинов РИА Новости.
При этом парламентарий заявил, что Украина без всяких заявлений может совершать террористические акты. Поэтому Константинов призвал относиться к этому предельно серьезно и работать на упреждение.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все корабли, идущие к российским морским портам, могут рассматриваться как военные цели. Политолог Павел Калмыков предположил, что таким образом Киев готовит провокацию, к которой России нужно быть готовой, передает «Национальная служба новостей».
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