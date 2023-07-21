В Крыму не поверили в угрозу Киева морской блокады полуострова

Парламентарий Константинов: угроза Киева морской блокады Крыма является блефом

22 июля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

У Киева нет собственных флота и авиации для блокады Крыма, сказал Владимир Константинов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Угроза морской блокады Крыма со стороны Киева является блефом. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Киевский режим — ну что он может реально перекрыть? <…> У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — заявил Владимир Константинов РИА Новости. При этом парламентарий заявил, что Украина без всяких заявлений может совершать террористические акты. Поэтому Константинов призвал относиться к этому предельно серьезно и работать на упреждение. Ранее в Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все корабли, идущие к российским морским портам, могут рассматриваться как военные цели. Политолог Павел Калмыков предположил, что таким образом Киев готовит провокацию, к которой России нужно быть готовой, передает «Национальная служба новостей».

Угроза морской блокады Крыма со стороны Киева является блефом. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Киевский режим — ну что он может реально перекрыть? <…> У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — заявил Владимир Константинов РИА Новости. При этом парламентарий заявил, что Украина без всяких заявлений может совершать террористические акты. Поэтому Константинов призвал относиться к этому предельно серьезно и работать на упреждение. Ранее в Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все корабли, идущие к российским морским портам, могут рассматриваться как военные цели. Политолог Павел Калмыков предположил, что таким образом Киев готовит провокацию, к которой России нужно быть готовой, передает «Национальная служба новостей».