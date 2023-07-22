22 июля 2023
21 июля 2023

Сотрудники «Газпром трансгаз Сургут» передали продукты жителям Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , продукты, иконы, церковь, гуманитарная помощь донбассу
Сотрудники компании собрали продукты долгого срока хранения Фото:
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Сотрудники инженерно-технического центра «Газпространсгаз Сургут» собрали продукты долгого срока хранения и передали жителям Донбасса. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе.

«Сотрудники компании „Газпространсгаз Сургут“ закупили и привезли в наш пункт сбора продукты долгого срока хранения. Из них мы сформируем „Коробки добра“ для жителей Донбасса», — рассказал гуманитарный добровольческий корпус в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Основным грузом стали медикаменты и оборудование для военных госпиталей.

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Сотрудники инженерно-технического центра «Газпространсгаз Сургут» собрали продукты долгого срока хранения и передали жителям Донбасса. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе. «Сотрудники компании „Газпространсгаз Сургут“ закупили и привезли в наш пункт сбора продукты долгого срока хранения. Из них мы сформируем „Коробки добра“ для жителей Донбасса», — рассказал гуманитарный добровольческий корпус в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Основным грузом стали медикаменты и оборудование для военных госпиталей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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