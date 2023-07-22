Сотрудники компании собрали продукты долгого срока хранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники инженерно-технического центра «Газпространсгаз Сургут» собрали продукты долгого срока хранения и передали жителям Донбасса. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе.

«Сотрудники компании „Газпространсгаз Сургут“ закупили и привезли в наш пункт сбора продукты долгого срока хранения. Из них мы сформируем „Коробки добра“ для жителей Донбасса», — рассказал гуманитарный добровольческий корпус в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Основным грузом стали медикаменты и оборудование для военных госпиталей.