В Запорожскую область доставили гуманитарную помощь от жителей ХМАО. Видео

16 июля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Основную долю груза составили медикаменты и оборудование для госпиталя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе. «Гуманитарная помощь от югорчан прибыла в Запорожскую область. Основной груз — медикаменты и оборудование для военных госпиталей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. Уточняется, что активное участие в сборе груза приняли: Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Нижнесортымский, Сургут. Ранее сообщалось, что в Мариуполь (Донбасс, Донецкая область) была доставлена гуманитарная помощь от жителей Урая (ХМАО). Мариупольцы записали видео, в котором поблагодарили урайцев за неравнодушие.

Гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе. «Гуманитарная помощь от югорчан прибыла в Запорожскую область. Основной груз — медикаменты и оборудование для военных госпиталей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. Уточняется, что активное участие в сборе груза приняли: Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Нижнесортымский, Сургут. Ранее сообщалось, что в Мариуполь (Донбасс, Донецкая область) была доставлена гуманитарная помощь от жителей Урая (ХМАО). Мариупольцы записали видео, в котором поблагодарили урайцев за неравнодушие.