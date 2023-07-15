15 июля 2023
14 июля 2023

В Запорожскую область доставили гуманитарную помощь от жителей ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь
Основную долю груза составили медикаменты и оборудование для госпиталя Фото:

Гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе.

«Гуманитарная помощь от югорчан прибыла в Запорожскую область. Основной груз — медикаменты и оборудование для военных госпиталей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. Уточняется, что активное участие в сборе груза приняли: Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Нижнесортымский, Сургут.

Ранее сообщалось, что в Мариуполь (Донбасс, Донецкая область) была доставлена гуманитарная помощь от жителей Урая (ХМАО). Мариупольцы записали видео, в котором поблагодарили урайцев за неравнодушие.

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Гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе. «Гуманитарная помощь от югорчан прибыла в Запорожскую область. Основной груз — медикаменты и оборудование для военных госпиталей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. Уточняется, что активное участие в сборе груза приняли: Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Нижнесортымский, Сургут. Ранее сообщалось, что в Мариуполь (Донбасс, Донецкая область) была доставлена гуманитарная помощь от жителей Урая (ХМАО). Мариупольцы записали видео, в котором поблагодарили урайцев за неравнодушие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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