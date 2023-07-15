Гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями Ханты-Мансийского автономного округа, доставлена в Запорожскую область. Об этом рассказали в гуманитарном добровольческом корпусе.
«Гуманитарная помощь от югорчан прибыла в Запорожскую область. Основной груз — медикаменты и оборудование для военных госпиталей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале организации. Уточняется, что активное участие в сборе груза приняли: Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Нижнесортымский, Сургут.
Ранее сообщалось, что в Мариуполь (Донбасс, Донецкая область) была доставлена гуманитарная помощь от жителей Урая (ХМАО). Мариупольцы записали видео, в котором поблагодарили урайцев за неравнодушие.
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