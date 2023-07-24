Аксенов объявил эвакуацию в пострадавшем от обстрела ВСУ районе Крыма

Пострадавших в результате атаки нет, сообщил Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Крыму началась эвакуация населения сел. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что людей поместят в пункты временного размещения. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
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