Аксенов объявил эвакуацию в пострадавшем от обстрела ВСУ районе Крыма

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Пострадавших в результате атаки нет, сообщил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму началась эвакуация населения сел. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что людей поместят в пункты временного размещения. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

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В Крыму началась эвакуация населения сел. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что людей поместят в пункты временного размещения. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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