Аксенов объявил эвакуацию в пострадавшем от обстрела ВСУ районе Крыма

24 июля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате атаки нет, сообщил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму началась эвакуация населения сел. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что людей поместят в пункты временного размещения. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

В Крыму началась эвакуация населения сел. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. «Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что людей поместят в пункты временного размещения. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.