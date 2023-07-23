23 июля 2023

Пермякам рассказали, когда выгоднее всего отдыхать в Сочи

Пермские турфирмы открыли продажи бюджетных путевок в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , сочи, зимний театр
В октябре можно отдохнуть на Черном море за 26 тысяч рублей Фото:

Пермские турфирмы начали предлагать бюджетные туры в Сочи. Ехать на Черное море выгодно в октябре, но покупать путевку нужно уже сейчас, рекомендуют представители турфирмы «Акапулько».

«Сейчас самые выгодные цены на Сочи. Вылет из Перми 8 октября на 8 ночей. Стоимость — 26 000 рублей на человека», — сказано в группе турагентства в соцсети «ВКонтакте».

Цена указана за проживание в трехзвездочном отеле в Имеретинской бухте. У него большая территория, на которой расположены детские площадки и бассейн с подогревом, отмечает туроператор. Также в стоимость входит перелет на прямом рейсе из Перми в Сочи. С собой можно взять багаж весом до 20 килограммов на человека. Но за питание придется платить отдельно.

Ранее пермские турфирмы предлагали путевки в Турцию по цене летнего отдыха в Сочи. Их стоимость — 115 тысяч рублей на двоих.

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Пермские турфирмы начали предлагать бюджетные туры в Сочи. Ехать на Черное море выгодно в октябре, но покупать путевку нужно уже сейчас, рекомендуют представители турфирмы «Акапулько». «Сейчас самые выгодные цены на Сочи. Вылет из Перми 8 октября на 8 ночей. Стоимость — 26 000 рублей на человека», — сказано в группе турагентства в соцсети «ВКонтакте». Цена указана за проживание в трехзвездочном отеле в Имеретинской бухте. У него большая территория, на которой расположены детские площадки и бассейн с подогревом, отмечает туроператор. Также в стоимость входит перелет на прямом рейсе из Перми в Сочи. С собой можно взять багаж весом до 20 килограммов на человека. Но за питание придется платить отдельно. Ранее пермские турфирмы предлагали путевки в Турцию по цене летнего отдыха в Сочи. Их стоимость — 115 тысяч рублей на двоих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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