В Челябинске бывшего преподавателя отдали под суд за сбор денег со студентов

26 июля 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Бывший преподаватель получил от студентов свыше 73 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске под суд отдали бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) за сбор денег со студентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в деле имеется 21 эпизод коммерческого подкупа. «Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204.2 УК РФ („Мелкий коммерческий подкуп“). Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что преступление бывший преподаватель совершал в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Студенты платили ему от двух до шести с половиной тысяч рублей за закрытие академических задолженностей. При этом экзамены они не сдавали. Всего экс-преподаватель получил от обучающихся свыше 73 тысяч рублей.

В Челябинске под суд отдали бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) за сбор денег со студентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в деле имеется 21 эпизод коммерческого подкупа. «Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204.2 УК РФ („Мелкий коммерческий подкуп“). Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что преступление бывший преподаватель совершал в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Студенты платили ему от двух до шести с половиной тысяч рублей за закрытие академических задолженностей. При этом экзамены они не сдавали. Всего экс-преподаватель получил от обучающихся свыше 73 тысяч рублей.