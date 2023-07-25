25 июля 2023

В Челябинске бывшего преподавателя отдали под суд за сбор денег со студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший преподаватель получил от студентов свыше 73 тысяч рублей Фото:

В Челябинске под суд отдали бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) за сбор денег со студентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в деле имеется 21 эпизод коммерческого подкупа.

«Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204.2 УК РФ („Мелкий коммерческий подкуп“). Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что преступление бывший преподаватель совершал в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Студенты платили ему от двух до шести с половиной тысяч рублей за закрытие академических задолженностей. При этом экзамены они не сдавали. Всего экс-преподаватель получил от обучающихся свыше 73 тысяч рублей.

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В Челябинске под суд отдали бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) за сбор денег со студентов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в деле имеется 21 эпизод коммерческого подкупа. «Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204.2 УК РФ („Мелкий коммерческий подкуп“). Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что преступление бывший преподаватель совершал в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Студенты платили ему от двух до шести с половиной тысяч рублей за закрытие академических задолженностей. При этом экзамены они не сдавали. Всего экс-преподаватель получил от обучающихся свыше 73 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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