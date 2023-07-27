Онколог рассказала, какие родинки нужно обязательно удалять

Онколог Домогаева: выпуклые родинки нужно удалять, когда они находятся в зоне трения на теле

27 июля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

При самостоятельном удалении родинки существует риск возникновения рака Фото: Анна Майорова © URA.RU Выпуклые родинки, которые располагаются в области тела, где происходит трение, необходимо удалять. Об этом сообщила онколог-дерматолог Екатерина Домогаева. «Если родинка располагается в местах, где происходит трение или травмируется: в области шеи, в подмышечных паховых областях, на волосистой части головы — ее нужно удалять обязательно», — рассказала Екатерина Домогаева « Газете.ru ». По словам специалиста, выпуклых родинок следует опасаться, когда у человека есть наследственная предрасположенность к злокачественным образованиям. Удалением родинки должен заниматься исключительно врач-онколог. В противном случае есть риск возникновения рака, подчеркнула Домогаева. Ранее врач-терапевт Дмитрий Окунев рассказал, в каких случаях нужно обследовать родинки. По его словам, проходить обследование нужно людям со светлой кожей, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к раку.

Выпуклые родинки, которые располагаются в области тела, где происходит трение, необходимо удалять. Об этом сообщила онколог-дерматолог Екатерина Домогаева. «Если родинка располагается в местах, где происходит трение или травмируется: в области шеи, в подмышечных паховых областях, на волосистой части головы — ее нужно удалять обязательно», — рассказала Екатерина Домогаева «Газете.ru». По словам специалиста, выпуклых родинок следует опасаться, когда у человека есть наследственная предрасположенность к злокачественным образованиям. Удалением родинки должен заниматься исключительно врач-онколог. В противном случае есть риск возникновения рака, подчеркнула Домогаева. Ранее врач-терапевт Дмитрий Окунев рассказал, в каких случаях нужно обследовать родинки. По его словам, проходить обследование нужно людям со светлой кожей, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к раку.