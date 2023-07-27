Онколог рассказала, какие родинки нужно обязательно удалять

Онколог Домогаева: выпуклые родинки нужно удалять, когда они находятся в зоне трения на теле
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Иллюстрации к материалу "Отложенные дети". Екатеринбург, девушка, женщина, ключица, родинки
При самостоятельном удалении родинки существует риск возникновения рака Фото:

Выпуклые родинки, которые располагаются в области тела, где происходит трение, необходимо удалять. Об этом сообщила онколог-дерматолог Екатерина Домогаева.

«Если родинка располагается в местах, где происходит трение или травмируется: в области шеи, в подмышечных паховых областях, на волосистой части головы — ее нужно удалять обязательно», — рассказала Екатерина Домогаева «Газете.ru». По словам специалиста, выпуклых родинок следует опасаться, когда у человека есть наследственная предрасположенность к злокачественным образованиям.

Удалением родинки должен заниматься исключительно врач-онколог. В противном случае есть риск возникновения рака, подчеркнула Домогаева.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Окунев рассказал, в каких случаях нужно обследовать родинки. По его словам, проходить обследование нужно людям со светлой кожей, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к раку.

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Выпуклые родинки, которые располагаются в области тела, где происходит трение, необходимо удалять. Об этом сообщила онколог-дерматолог Екатерина Домогаева. «Если родинка располагается в местах, где происходит трение или травмируется: в области шеи, в подмышечных паховых областях, на волосистой части головы — ее нужно удалять обязательно», — рассказала Екатерина Домогаева «Газете.ru». По словам специалиста, выпуклых родинок следует опасаться, когда у человека есть наследственная предрасположенность к злокачественным образованиям. Удалением родинки должен заниматься исключительно врач-онколог. В противном случае есть риск возникновения рака, подчеркнула Домогаева. Ранее врач-терапевт Дмитрий Окунев рассказал, в каких случаях нужно обследовать родинки. По его словам, проходить обследование нужно людям со светлой кожей, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к раку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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