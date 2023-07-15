15 июля 2023

Дерматолог Жабоева рассказала об опасности народных средств для загара

Врач Жабоева: если использовать масло и пиво для загара, то можно получить ожог
© Служба новостей «URA.RU»
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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, оливковое масло
Применять оливковое масло для загара — это не доказанные фантазии Фото:

В социальных сетях распространяются народные средства для загара, которые могут быть бесполезными или опасными. Пример таких советов заключается в том, чтобы наносить на кожу оливковое масло или пиво. Об этом рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева.

«Оба метода — из области фантастики. Применять оливковое масло, чтобы загореть — это ничем не доказанные фантазии, чреватые ожогами. Что касается пива, возможно, кто-то придумал этот совет из-за того, что напиток содержит витамины группы B и хмель. Но если использовать пиво без средства для защиты от солнца, это вряд ли принесет нужный эффект, зато может привести к ожогу», — сказала Светлана Жабоева радио Sputnik.

По словам Жабоевой, если люди хотят улучшить загар, то можно использовать антиоксиданты и средства, которые содержат бета-каротин и ликопин. Примером может стать употребление морковного сока. Однако лучше все-таки использовать специальные наружные косметические средства, где точно выверено количество и качество веществ.

Ранее URA.RU писало, что дерматолог Галлямова назвала ошибки россиян во время загара. По ее словам, люди неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения, а также вовремя не обновляют защиту. При этом людям со светлой кожей, родинками и кожными заболеваниями противопоказано долго быть на солнце. Это может привести к ожогу, сообщила дерматолог.

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В социальных сетях распространяются народные средства для загара, которые могут быть бесполезными или опасными. Пример таких советов заключается в том, чтобы наносить на кожу оливковое масло или пиво. Об этом рассказала доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева. «Оба метода — из области фантастики. Применять оливковое масло, чтобы загореть — это ничем не доказанные фантазии, чреватые ожогами. Что касается пива, возможно, кто-то придумал этот совет из-за того, что напиток содержит витамины группы B и хмель. Но если использовать пиво без средства для защиты от солнца, это вряд ли принесет нужный эффект, зато может привести к ожогу», — сказала Светлана Жабоева радио Sputnik. По словам Жабоевой, если люди хотят улучшить загар, то можно использовать антиоксиданты и средства, которые содержат бета-каротин и ликопин. Примером может стать употребление морковного сока. Однако лучше все-таки использовать специальные наружные косметические средства, где точно выверено количество и качество веществ. Ранее URA.RU писало, что дерматолог Галлямова назвала ошибки россиян во время загара. По ее словам, люди неправильно подбирают средства от ультрафиолетового излучения, а также вовремя не обновляют защиту. При этом людям со светлой кожей, родинками и кожными заболеваниями противопоказано долго быть на солнце. Это может привести к ожогу, сообщила дерматолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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