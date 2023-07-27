Депутат Насибуллин направил обращение в прокуратуру из-за закрытого пандуса
Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин направил депутатский запрос в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа из-за перекрытого пандуса возле торгового центра «Армада». Об этом он рассказал в социальных сетях.
«Ко мне с жалобой обратилась жительница города Урай, которая возмущена тем, что руководство торгового центра „Армада“ перекрыло пандус. <…> Я считаю это грубейшим нарушением прав граждан и законодательства Российской Федерации. По данному поводу мной подан депутатский запрос в окружную прокуратуру», — написал в своем telegram-канале чиновник.
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