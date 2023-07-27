27 июля 2023
26 июля 2023

Чиновник из ХМАО заступился за инвалидов. Фото

Депутат гордумы Урая Насибуллин подал обращение в прокуратуру из-за закрытого пандуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Насибуллин направил обращение в прокуратуру из-за закрытого пандуса Фото:

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин направил депутатский запрос в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа из-за перекрытого пандуса возле торгового центра «Армада». Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Ко мне с жалобой обратилась жительница города Урай, которая возмущена тем, что руководство торгового центра „Армада“ перекрыло пандус. <…> Я считаю это грубейшим нарушением прав граждан и законодательства Российской Федерации. По данному поводу мной подан депутатский запрос в окружную прокуратуру», — написал в своем telegram-канале чиновник.

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Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин направил депутатский запрос в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа из-за перекрытого пандуса возле торгового центра «Армада». Об этом он рассказал в социальных сетях. «Ко мне с жалобой обратилась жительница города Урай, которая возмущена тем, что руководство торгового центра „Армада“ перекрыло пандус. <…> Я считаю это грубейшим нарушением прав граждан и законодательства Российской Федерации. По данному поводу мной подан депутатский запрос в окружную прокуратуру», — написал в своем telegram-канале чиновник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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