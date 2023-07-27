Минобороны Японии попыталось скрыть планы по офису НАТО в Токио

Власти Японии еще не приняли решения по открытию офиса НАТО в Токио
Минобороны Японии не упомянуло планы по открытию офиса Североатлантического альянса в Токио в докладе «Белая книга обороны» за 2023 год. Об этом сообщили в министерстве.
Представители японского минобороны в ходе брифинга заявили, что вопрос открытия офиса НАТО в Токио находится на стадии обсуждения, а конкретных решений еще не приняли. «В связи с этим в докладе нет упоминаний об этом», — заявили в министерстве.
Японская «Белая книга» является ежегодным докладом минобороны о ситуации в мире с позиции министерства. Доклад не является стратегическим документом.
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