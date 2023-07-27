27 июля 2023

Минобороны Японии попыталось скрыть планы по офису НАТО в Токио

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Власти Японии еще не приняли решения по открытию офиса НАТО в Токио Фото:

Минобороны Японии не упомянуло планы по открытию офиса Североатлантического альянса в Токио в докладе «Белая книга обороны» за 2023 год. Об этом сообщили в министерстве.

Представители японского минобороны в ходе брифинга заявили, что вопрос открытия офиса НАТО в Токио находится на стадии обсуждения, а конкретных решений еще не приняли. «В связи с этим в докладе нет упоминаний об этом», — заявили в министерстве.

Японская «Белая книга» является ежегодным докладом минобороны о ситуации в мире с позиции министерства. Доклад не является стратегическим документом.

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Минобороны Японии не упомянуло планы по открытию офиса Североатлантического альянса в Токио в докладе «Белая книга обороны» за 2023 год. Об этом сообщили в министерстве. Представители японского минобороны в ходе брифинга заявили, что вопрос открытия офиса НАТО в Токио находится на стадии обсуждения, а конкретных решений еще не приняли. «В связи с этим в докладе нет упоминаний об этом», — заявили в министерстве. Японская «Белая книга» является ежегодным докладом минобороны о ситуации в мире с позиции министерства. Доклад не является стратегическим документом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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