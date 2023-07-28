Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

29 июля 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

Находящихся на мосту крымчан попросили сохранять спокойствие Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено, въезды и выезды закрыты. Об этом сообщается в оперативном telegram-канале. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в telegram-канале « Крымский мост: оперативная информация ». Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь получила травмы. После атаки неоднократно сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. В течение суток 24 июля мост перекрывали четыре раза. Причины ограничений не озвучивались.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено, въезды и выезды закрыты. Об этом сообщается в оперативном telegram-канале. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь получила травмы. После атаки неоднократно сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. В течение суток 24 июля мост перекрывали четыре раза. Причины ограничений не озвучивались.