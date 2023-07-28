28 июля 2023

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
Находящихся на мосту крымчан попросили сохранять спокойствие Фото:

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено, въезды и выезды закрыты. Об этом сообщается в оперативном telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь получила травмы. После атаки неоднократно сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. В течение суток 24 июля мост перекрывали четыре раза. Причины ограничений не озвучивались.

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено, въезды и выезды закрыты. Об этом сообщается в оперативном telegram-канале. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь получила травмы. После атаки неоднократно сообщалось о приостановлении движения по Крымскому мосту. В течение суток 24 июля мост перекрывали четыре раза. Причины ограничений не озвучивались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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