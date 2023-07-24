Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки

Причины не указаны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Крымском мосту четвертый раз за сутки перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщили в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», —
Перекрытие движения на Крымском мосту 24 июня произошло в 6:22 по местному времени, в 09:04, в 17:34 и в 23:17. Причины не указаны.
Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь поучила травмы, передает RT.
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