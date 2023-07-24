24 июля 2023

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
Причины не указаны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Крымском мосту четвертый раз за сутки перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщили в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале. Тех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Перекрытие движения на Крымском мосту 24 июня произошло в 6:22 по местному времени, в 09:04, в 17:34 и в 23:17. Причины не указаны.

Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь поучила травмы, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Крымском мосту четвертый раз за сутки перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщили в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале. Тех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Перекрытие движения на Крымском мосту 24 июня произошло в 6:22 по местному времени, в 09:04, в 17:34 и в 23:17. Причины не указаны. Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь поучила травмы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...