Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли четвертый раз за сутки

24 июля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Причины не указаны Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Крымском мосту четвертый раз за сутки перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщили в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале. Тех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Перекрытие движения на Крымском мосту 24 июня произошло в 6:22 по местному времени, в 09:04, в 17:34 и в 23:17. Причины не указаны. Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь поучила травмы, передает RT.

На Крымском мосту четвертый раз за сутки перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщили в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в telegram-канале. Тех, кто находится на мосту, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Перекрытие движения на Крымском мосту 24 июня произошло в 6:22 по местному времени, в 09:04, в 17:34 и в 23:17. Причины не указаны. Крымский мост был атакован украинским беспилотником в ночь на 17 июля. Тогда погибли женщина и мужчина, их дочь поучила травмы, передает RT.