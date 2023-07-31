31 июля 2023

В Екатеринбурге подросток на электросамокате сбила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, смог, электросамокаты
Девочка-подросток электросамокате сбила пятилетнего мальчика Фото:

В парке Зеленая роща в Екатеринбурге вечером 31 июля девочка-подросток на электросамокате сбила пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама обратилась в больницу и написала заявление в полицию.

«Мой сын сдружился с одним из мальчиков и вышел на построение (детского лагеря — прим.ред.) с ними, в это время на дорожку выехала девочка лет 14 на электросамокате и сбила моего сына. Основной удар пришелся ручкой самоката под левый глаз», — цитирует слова мамы пострадавшего мальчика сайт e1.ру.

Женщина уточнила, что ее сын упал на асфальт и получил ушибы. При этом девочка остановилась, чтобы сказать, что едет в парк, и продолжила движение. По мнению мамы, несовершеннолетние не должны водить электросамокаты. Женщина обратилась в медучреждение и полицию. URA.RU направило запрос в УГИБДД по екатеринбургу, к моменту публикации новости ответ на него получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 31 июля произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке Зеленая роща в Екатеринбурге вечером 31 июля девочка-подросток на электросамокате сбила пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама обратилась в больницу и написала заявление в полицию. «Мой сын сдружился с одним из мальчиков и вышел на построение (детского лагеря — прим.ред.) с ними, в это время на дорожку выехала девочка лет 14 на электросамокате и сбила моего сына. Основной удар пришелся ручкой самоката под левый глаз», — цитирует слова мамы пострадавшего мальчика сайт e1.ру. Женщина уточнила, что ее сын упал на асфальт и получил ушибы. При этом девочка остановилась, чтобы сказать, что едет в парк, и продолжила движение. По мнению мамы, несовершеннолетние не должны водить электросамокаты. Женщина обратилась в медучреждение и полицию. URA.RU направило запрос в УГИБДД по екатеринбургу, к моменту публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 31 июля произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...