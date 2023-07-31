В Екатеринбурге подросток на электросамокате сбила ребенка

В парке Зеленая роща в Екатеринбурге вечером 31 июля девочка-подросток на электросамокате сбила пятилетнего мальчика. Ребенок получил ушибы и ссадины, его мама обратилась в больницу и написала заявление в полицию.
«Мой сын сдружился с одним из мальчиков и вышел на построение (детского лагеря — прим.ред.) с ними, в это время на дорожку выехала девочка лет 14 на электросамокате и сбила моего сына. Основной удар пришелся ручкой самоката под левый глаз», — цитирует слова мамы пострадавшего мальчика сайт e1.ру.
Женщина уточнила, что ее сын упал на асфальт и получил ушибы. При этом девочка остановилась, чтобы сказать, что едет в парк, и продолжила движение. По мнению мамы, несовершеннолетние не должны водить электросамокаты. Женщина обратилась в медучреждение и полицию. URA.RU направило запрос в УГИБДД по екатеринбургу, к моменту публикации новости ответ на него получен не был.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 31 июля произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.
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