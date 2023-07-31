31 июля 2023

Пермякам за 35 тысяч рублей предлагают встретить Новый год в Сочи

Пермские турфирмы открыли продажи новогодних туров в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Сочи, облака, недвижимость, отели, горы
Вылет из Перми запланирован 29 декабря Фото:

Пермские турфирмы открыли продажи путевок на новогодние праздники в Сочи. Стоимость тура на Черноморское побережье с вылетом из Перми 29 декабря начинается от 35 тысяч рублей на человека.

«Выставлены туры на новогодние праздники в Сочи. Вы же помните, что все самое лучшее нужно бронировать заранее. В стоимость входит перелет из Перми и проживание», — указано в группе «Пермского центра отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте».

Можно выбрать отель в центре Сочи или в Адлере. Путевка на шесть ночей в трехзвездочной гостинице в центральном районе города обойдется в 35,9 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Такой же тур в гостинице Адлера — от 37,1 тысяч рублей.

Раннее пермские турфирмы открыли продажи туров на новый год в ОАЭ. Стоимость путевок с вылетом из Екатеринбурга начинается от 166 тысяч рублей.

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Пермские турфирмы открыли продажи путевок на новогодние праздники в Сочи. Стоимость тура на Черноморское побережье с вылетом из Перми 29 декабря начинается от 35 тысяч рублей на человека. «Выставлены туры на новогодние праздники в Сочи. Вы же помните, что все самое лучшее нужно бронировать заранее. В стоимость входит перелет из Перми и проживание», — указано в группе «Пермского центра отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте». Можно выбрать отель в центре Сочи или в Адлере. Путевка на шесть ночей в трехзвездочной гостинице в центральном районе города обойдется в 35,9 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Такой же тур в гостинице Адлера — от 37,1 тысяч рублей. Раннее пермские турфирмы открыли продажи туров на новый год в ОАЭ. Стоимость путевок с вылетом из Екатеринбурга начинается от 166 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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