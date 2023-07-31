Пермякам за 35 тысяч рублей предлагают встретить Новый год в Сочи

Пермские турфирмы открыли продажи новогодних туров в Сочи

01 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Вылет из Перми запланирован 29 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермские турфирмы открыли продажи путевок на новогодние праздники в Сочи. Стоимость тура на Черноморское побережье с вылетом из Перми 29 декабря начинается от 35 тысяч рублей на человека. «Выставлены туры на новогодние праздники в Сочи. Вы же помните, что все самое лучшее нужно бронировать заранее. В стоимость входит перелет из Перми и проживание», — указано в группе «Пермского центра отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте». Можно выбрать отель в центре Сочи или в Адлере. Путевка на шесть ночей в трехзвездочной гостинице в центральном районе города обойдется в 35,9 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Такой же тур в гостинице Адлера — от 37,1 тысяч рублей. Раннее пермские турфирмы открыли продажи туров на новый год в ОАЭ. Стоимость путевок с вылетом из Екатеринбурга начинается от 166 тысяч рублей.

Пермские турфирмы открыли продажи путевок на новогодние праздники в Сочи. Стоимость тура на Черноморское побережье с вылетом из Перми 29 декабря начинается от 35 тысяч рублей на человека. «Выставлены туры на новогодние праздники в Сочи. Вы же помните, что все самое лучшее нужно бронировать заранее. В стоимость входит перелет из Перми и проживание», — указано в группе «Пермского центра отдыха и туризма» в соцсети «ВКонтакте». Можно выбрать отель в центре Сочи или в Адлере. Путевка на шесть ночей в трехзвездочной гостинице в центральном районе города обойдется в 35,9 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Такой же тур в гостинице Адлера — от 37,1 тысяч рублей. Раннее пермские турфирмы открыли продажи туров на новый год в ОАЭ. Стоимость путевок с вылетом из Екатеринбурга начинается от 166 тысяч рублей.