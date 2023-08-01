Рисунки детей из Пермского края для участников спецоперации выбросили на улицу. Фото

02 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Рисунки и письма детей собирала школа в поселке Теплая гора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рисунки и письма, которые дети в Пермском крае подготовили для участников спецоперации, оказали выброшены на улицу. Фото размещено в telegram-канале «Пермь. Северный человек». «1 августа обнаружили выброшенную помощь для наших бойцов. Все это идет из Пермского края, поселок Медведка. Мужики просят помочь в помощи и в установлении личностей, кому именно были отправлены данные посылки. В то время, когда наши парни там погибают, какая-то сволочь собрала помощь, материальные ценности, а письма выкинула», — сообщает автор поста. Где именно и когда обнаружена находка, не уточняется. В посте указано лишь, что рисунки вместе с помощью для бойцов собирали в поселке Медведка. Затем груз передавали школа в поселке Теплая гора Горнозаводского округа. Директор школы Нина Толокнова в беседе с URA.RU пояснила, что, вероятнее всего, речь идет о посылках, которые были собраны весной этого года. При каких обстоятельствах рисунки оказались выброшенными, педагогу неизвестно. «Мы вообще все посылки запаковывали в коробки, заклеивали скотчем, прописывали для кого они. Всю собранную помощь передавалась в администрацию [Горнозаводского округа], администрация в Пермь вывозила, это были хорошо организованные акции. Может быть, какие-то рисунки, не попавшие в посылки, могли оказаться в секретарской школы, а во время уборки персонал их выкинул. Мы [учителя] ничего противоправного считаю, не совершали», — пояснила Толокнова. URA.RU рассказывало, что дети из Прикамья не раз отправляли бойцам на передовую письма, рисунки и поделки. Военнослужащие были тронуты такими посланиями. Посылки для бойцов от детей оказались ненужными Фото: telegram-канал «Пермь. Северный человек». Руководство школы заявляет, что не понимает, каким образом послания детей бойцам оказались выброшенными telegram-канале «Пермь. Северный человек». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рисунки и письма, которые дети в Пермском крае подготовили для участников спецоперации, оказали выброшены на улицу. Фото размещено в telegram-канале «Пермь. Северный человек». «1 августа обнаружили выброшенную помощь для наших бойцов. Все это идет из Пермского края, поселок Медведка. Мужики просят помочь в помощи и в установлении личностей, кому именно были отправлены данные посылки. В то время, когда наши парни там погибают, какая-то сволочь собрала помощь, материальные ценности, а письма выкинула», — сообщает автор поста. Где именно и когда обнаружена находка, не уточняется. В посте указано лишь, что рисунки вместе с помощью для бойцов собирали в поселке Медведка. Затем груз передавали школа в поселке Теплая гора Горнозаводского округа. Директор школы Нина Толокнова в беседе с URA.RU пояснила, что, вероятнее всего, речь идет о посылках, которые были собраны весной этого года. При каких обстоятельствах рисунки оказались выброшенными, педагогу неизвестно. «Мы вообще все посылки запаковывали в коробки, заклеивали скотчем, прописывали для кого они. Всю собранную помощь передавалась в администрацию [Горнозаводского округа], администрация в Пермь вывозила, это были хорошо организованные акции. Может быть, какие-то рисунки, не попавшие в посылки, могли оказаться в секретарской школы, а во время уборки персонал их выкинул. Мы [учителя] ничего противоправного считаю, не совершали», — пояснила Толокнова. URA.RU рассказывало, что дети из Прикамья не раз отправляли бойцам на передовую письма, рисунки и поделки. Военнослужащие были тронуты такими посланиями.