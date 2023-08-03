Путин обязал страховать жизни и здоровье добровольцев-участников СВО

Участники СВО должны иметь страховые гарантии, сообщил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников спецоперации. Информация появилась на портале правовой информации.
«Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольчестких формированиях <…> страховые гарантии», — указано в постановлении. Страховыми случаями признаются гибель россиянина как в зоне СВО, так и в течение года после прекращения контакта, а также полученные увечья.
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