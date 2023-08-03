Путин обязал страховать жизни и здоровье добровольцев-участников СВО

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, вдв, автомат, ак, доброволец, чвк, штурмовик, мобилизация, сво
Участники СВО должны иметь страховые гарантии, сообщил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников спецоперации. Информация появилась на портале правовой информации.

«Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольчестких формированиях <…> страховые гарантии», — указано в постановлении. Страховыми случаями признаются гибель россиянина как в зоне СВО, так и в течение года после прекращения контакта, а также полученные увечья.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников спецоперации. Информация появилась на портале правовой информации. «Предоставить гражданам РФ, пребывающих в добровольчестких формированиях <…> страховые гарантии», — указано в постановлении. Страховыми случаями признаются гибель россиянина как в зоне СВО, так и в течение года после прекращения контакта, а также полученные увечья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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