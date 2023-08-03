Женщина вышла из дома и не вернулась
В Перми волонтеры ищут 76-летнюю женщину в домашнем халате и кроссовках. Пенсионерка ушла из дома 2 августа и пропала, сообщили в поисковом отряде региона.
«Пропала Татьяна Алексеевна Мантя (Усынина), 76 лет, город Пермь. 2 августа 2023 года ушла из дома и не вернулась. Предположительно, была одета в темно-бордовый домашний халат, голубые штаны и розовые кроссовки», — передает поисковой отряд «ЛизаАлерт» в группе в соцсети «ВКонтакте».
Женщина нуждается в медицинской помощи. Пермяков предупреждают, что она могла потерять память.
В Перми пропала 76-летняя пенсионерка
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