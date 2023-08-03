03 августа 2023

В Перми волонтеры ищут пропавшую пенсионерку в домашнем халате и кроссовках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, виды города пермь, кирсанова 17, мурал ноговицын
Женщина вышла из дома и не вернулась Фото:

В Перми волонтеры ищут 76-летнюю женщину в домашнем халате и кроссовках. Пенсионерка ушла из дома 2 августа и пропала, сообщили в поисковом отряде региона.

«Пропала Татьяна Алексеевна Мантя (Усынина), 76 лет, город Пермь. 2 августа 2023 года ушла из дома и не вернулась. Предположительно, была одета в темно-бордовый домашний халат, голубые штаны и розовые кроссовки», — передает поисковой отряд «ЛизаАлерт» в группе в соцсети «ВКонтакте».

Женщина нуждается в медицинской помощи. Пермяков предупреждают, что она могла потерять память.

В Перми пропала 76-летняя пенсионерка
В Перми пропала 76-летняя пенсионерка
Фото:

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В Перми волонтеры ищут 76-летнюю женщину в домашнем халате и кроссовках. Пенсионерка ушла из дома 2 августа и пропала, сообщили в поисковом отряде региона. «Пропала Татьяна Алексеевна Мантя (Усынина), 76 лет, город Пермь. 2 августа 2023 года ушла из дома и не вернулась. Предположительно, была одета в темно-бордовый домашний халат, голубые штаны и розовые кроссовки», — передает поисковой отряд «ЛизаАлерт» в группе в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи. Пермяков предупреждают, что она могла потерять память.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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