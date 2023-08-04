Полицейские поймали мужчину, стрелявшего у Кремля

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Полиция подтвердила задержание устроившего перестрелку у Кремля Фото:

В Москве полиция задержала одного из участников перестрелки возле отеля National, находящегося неподалеку от здания Кремля. Об этом сообщили в столичном МВД.

«[При задержании] у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу», — сообщили в министерстве. Заявление передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что водители устроили перестрелку недалеко от здания Кремля. В СМИ писали, что один из участников конфликта был ранен.

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В Москве полиция задержала одного из участников перестрелки возле отеля National, находящегося неподалеку от здания Кремля. Об этом сообщили в столичном МВД. «[При задержании] у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу», — сообщили в министерстве. Заявление передает РИА Новости. Ранее стало известно, что водители устроили перестрелку недалеко от здания Кремля. В СМИ писали, что один из участников конфликта был ранен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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