Полицейские поймали мужчину, стрелявшего у Кремля 04 августа 2023 в 21:14 Размер текста - 17 + Полиция подтвердила задержание устроившего перестрелку у Кремля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве полиция задержала одного из участников перестрелки возле отеля National, находящегося неподалеку от здания Кремля. Об этом сообщили в столичном МВД. «[При задержании] у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу», — сообщили в министерстве. Заявление передает РИА Новости. Ранее стало известно, что водители устроили перестрелку недалеко от здания Кремля. В СМИ писали, что один из участников конфликта был ранен. В Москве полиция задержала одного из участников перестрелки возле отеля National, находящегося неподалеку от здания Кремля. Об этом сообщили в столичном МВД. «[При задержании] у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу», — сообщили в министерстве. Заявление передает РИА Новости. Ранее стало известно, что водители устроили перестрелку недалеко от здания Кремля. В СМИ писали, что один из участников конфликта был ранен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям