04 августа 2023

Свердловский патологоанатом получил условный срок за хранение оружия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей и 7 лет условно Фото:

Патологоанатом из Сухого Лога (Свердловская область) был оштрафован на 200 тысяч рублей и условный срок в виде лишения свободы на семь лет за хранение арсенала оружия и патронов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве.

«Сухоложский городской суд признал виновным 68-летнего патологоанатома в хранении арсенала оружия и патронов. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и дали семь лет условно», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что коллекцией мужчины изначально заинтересовались сотрудники ФСБ.

Мужчина, по словам инсайдера, незаконно скупал и переделывал холощеное оружие в боевое. Также у него дома нашли взрывчатку. Патологоанатом пояснил, что просто занимался коллекционированием. Приговор вступил в законную силу 31 июля.

По данным telegram-канала Mash, мужчину должны были посадить на 15 лет. Приговор смягчили из-за того, что тот является единственным специалистом в округе. «Хорошая характеристика, место работы и инвалидность второй группы помогли мужчине отделаться условным лишением свободы», — добавили в telegram-канале.

Коллекция оружия мужчины
Коллекция оружия мужчины
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Патологоанатом из Сухого Лога (Свердловская область) был оштрафован на 200 тысяч рублей и условный срок в виде лишения свободы на семь лет за хранение арсенала оружия и патронов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «Сухоложский городской суд признал виновным 68-летнего патологоанатома в хранении арсенала оружия и патронов. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и дали семь лет условно», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что коллекцией мужчины изначально заинтересовались сотрудники ФСБ. Мужчина, по словам инсайдера, незаконно скупал и переделывал холощеное оружие в боевое. Также у него дома нашли взрывчатку. Патологоанатом пояснил, что просто занимался коллекционированием. Приговор вступил в законную силу 31 июля. По данным telegram-канала Mash, мужчину должны были посадить на 15 лет. Приговор смягчили из-за того, что тот является единственным специалистом в округе. «Хорошая характеристика, место работы и инвалидность второй группы помогли мужчине отделаться условным лишением свободы», — добавили в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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