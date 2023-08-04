Свердловский патологоанатом получил условный срок за хранение оружия. Фото

05 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей и 7 лет условно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патологоанатом из Сухого Лога (Свердловская область) был оштрафован на 200 тысяч рублей и условный срок в виде лишения свободы на семь лет за хранение арсенала оружия и патронов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «Сухоложский городской суд признал виновным 68-летнего патологоанатома в хранении арсенала оружия и патронов. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и дали семь лет условно», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что коллекцией мужчины изначально заинтересовались сотрудники ФСБ. Мужчина, по словам инсайдера, незаконно скупал и переделывал холощеное оружие в боевое. Также у него дома нашли взрывчатку. Патологоанатом пояснил, что просто занимался коллекционированием. Приговор вступил в законную силу 31 июля. По данным telegram-канала Mash, мужчину должны были посадить на 15 лет. Приговор смягчили из-за того, что тот является единственным специалистом в округе. «Хорошая характеристика, место работы и инвалидность второй группы помогли мужчине отделаться условным лишением свободы», — добавили в telegram-канале. Коллекция оружия мужчины Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU

Патологоанатом из Сухого Лога (Свердловская область) был оштрафован на 200 тысяч рублей и условный срок в виде лишения свободы на семь лет за хранение арсенала оружия и патронов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовом ведомстве. «Сухоложский городской суд признал виновным 68-летнего патологоанатома в хранении арсенала оружия и патронов. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и дали семь лет условно», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что коллекцией мужчины изначально заинтересовались сотрудники ФСБ. Мужчина, по словам инсайдера, незаконно скупал и переделывал холощеное оружие в боевое. Также у него дома нашли взрывчатку. Патологоанатом пояснил, что просто занимался коллекционированием. Приговор вступил в законную силу 31 июля. По данным telegram-канала Mash, мужчину должны были посадить на 15 лет. Приговор смягчили из-за того, что тот является единственным специалистом в округе. «Хорошая характеристика, место работы и инвалидность второй группы помогли мужчине отделаться условным лишением свободы», — добавили в telegram-канале.