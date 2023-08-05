В Краснодарском крае мужчина умер после того, как сделал предложение девушке

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Мужчина прыгал в воду на городском пляже Тимашевска (архивное фото) Фото:

В Краснодарском крае пьяный мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Тело мужчины достали из воды на городском пляже Тимашевска, сообщили в соцсетях.

«Накануне вечером влюбленные пришли на городской пляж Тимашевска, начали выпивать, а в районе 12 часов пошли прыгать с пирса в реку. После одного из прыжков мужчина начал тонуть, из воды его вытащили без признаков жизни. Перед походом на пляж он сделал девушке предложение», — пишет telegram-канал Shot.

Мужчине было 34 года. Когда он начал тонуть, то ему на помощь бросились местные жители и спасатели. Прибывшая к берегу бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

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В Краснодарском крае пьяный мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Тело мужчины достали из воды на городском пляже Тимашевска, сообщили в соцсетях. «Накануне вечером влюбленные пришли на городской пляж Тимашевска, начали выпивать, а в районе 12 часов пошли прыгать с пирса в реку. После одного из прыжков мужчина начал тонуть, из воды его вытащили без признаков жизни. Перед походом на пляж он сделал девушке предложение», — пишет telegram-канал Shot. Мужчине было 34 года. Когда он начал тонуть, то ему на помощь бросились местные жители и спасатели. Прибывшая к берегу бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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